İmalata ilave destek geldi
Reel sektörün destek talebi yanıt buldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 milyar liralık KGF destek paketi açıkladı. İmalat sanayisi yatırımlarını zaten YTAK ve HIT30 üzerinden desteklediklerini kaydeden Bakan Şimşek, “Desteklemeye de devam edeceğiz. Çalışmaları titizlikle yürütüyoruz” mesajı verdi.
Hamide HANGÜL
KOBİ’lerin krediye erişim sorunu için adım atıldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Kurulu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İmalat sanayisinin gelişmesi için adım atmaya devam edeceğiz. İmalatçı KOBİ'lere özellikle işletme sermayesi olarak yeni bir kredi garanti paketi ortaya koyduk. İmalat sanayisi bizim için çok değerli. İmalat sanayisi yatırımlarını YTAK ve HIT30 üzerinden destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz” mesajı verdi. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ'lerin yararlanabilmesi için 30 milyar liralık yeni destek paketini devreye alacağını ve kefalet limitinin de 25 milyar lira olacağını duyurdu.
Paket kısa sürede kullanıma açılacak
Hazırlanan pakete ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KGF aracılığıyla devreye alınacak kefalet limitli destek paketinin kefalet oranının yüzde 85 olacağı bilgisini verdi. Şimşek, "Protokol aşaması tamamlanan paketi kısa sürede kullanıma açacağız. Seçici politikalarla reel sektörü desteklemeye devam ediyoruz. İmalatçı KOBİ'lerimizin finansman imkanlarını destekleme çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz" dedi.
Bankalara “kolaylık yapın” çağrısı
TBB’nin 68. Olağan Genel Kurulu’nda bankalara seslenen Şimşek, reel sektörün taleplerine dikkat çekti. Kredi kısıtlamalarındaki istisnaları sırayalan Şimşek, şunları söyledi: "Bakın listeyi görüyor musunuz? Alan büyük. Finansmana erişim noktasında biz daha fazla çaba göstereceğiz. Açıkladığımız kredi garanti paketi de bu yönde atılmış önemli bir adım."
Bakan Şimşek’ten 9 kritik mesaj
1 Dezenflasyon programı rayında ve kararlılıkla uygulanacak. Hem bankacılık sektörü hem de reel sektörün hesabını buna göre yapmasında fayda görüyorum.
2 Yılsonu enflasyonunun tahmin aralığında gerçekleşeceğine inanıyoruz ve bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz.
3 Sorunların farkındayız ve gerekli tedbirleri zamanında alıyoruz. Ne reel sektörümüzün ne finans sektörümüzü ne de dünyadaki gelişmeleri ihmal etme lüksümüz yok.
4 Ekonomide ılımlı büyüme dönemindeyiz. Çünkü sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini inşa ediyoruz.
5 Geçen yıl istihdamın yüzde 66’ından fazlasını hizmetler sektörü sağladı. Sadece imalata bakıp, ‘ekonomi kötüye gidiyor’ demek doğru değil.
6 Marttan bu yana iki büyük önemli şok yaşadık. Bu şoklara rağmen program rayındaysa rüştünü ispat etmiş demektir.
7 Geçici sıkıntıları abartıp, uzun vadeli, orta vadeli fırsatları görmemezlikten gelmemizin bize bir faydası yok.
8 Türkiye’nin terör nedeniyle 50 yıllık kaybı 2 trilyon dolar civarında. Terör örgütünün kendisini fesh etmesi, silahlarını gömmesi ki başarıldığında çok önemli bir gelişme olacak. Doğu ve Güney Doğu, Türkiye’nin yeni büyüme motorları olacak.
9 Yıllık endüstriyel robot istihdamında Türkiye ilk 5’e yükseldi. Veri merkezlerine ilgi var, önemli bir yatırım açıklanma ihtimali yüksek.
BDDK: Kredi tahsisleri yatırım dostu olmalı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankacılık sektörünün, finansal sağlamlık göstergelerinin güçlü bir görünüm arz ettiğini, kredilerin takibe dönüşüm oranının 2025 yılının Mart ayı itibarıyla yüzde 2 seviyesinde olduğunu söyledi. Kavcıoğlu, kredi tahsislerinin sade, öngörülebilir ve yatırım dostu bir yapıya kavuşmasının makroekonomik istikrar için de kritik önemde olduğunu vurguladı.
TBB: Bazı araçlar özkaynaklarda baskı oluşturuyor
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, “Varlıklarımızın yüzde 59’u mevduat ile fonlanmıştır. Kredi hacmi yüzde 32 artarak 18 trilyon TL’nin üzerine çıkmıştır. Ticari kredilerde ilk sırada yer alan imalat sanayinin payı yılsonuna göre 2 puan artarak toplam kredilerin üçte birini aşmıştır” bilgilerini verdi. Çakar, “Tahsili gecikmiş alacak oranı 2025 Nisan itibarıyla yüzde 2,1 ile makul ve yönetilebilir düzeydedir. Yeniden yapılandırılan veya itfa planına bağlanan krediler 732 milyar TL ile toplam kredilerin yüzde 4,6’sı düzeyindedir. Başta zorunlu karşılık uygulaması olmak üzere, ekonomi programının bazı araçlarının özkaynaklarımız üzerinde baskı oluşturduğunu ve özkaynaklarımızın reel olarak büyümesini yavaşlattığını söylemek isteriz” mesajları verdi.
Tahvile 2,5 kat talep geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığın gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık tahvil ihracıyla ilgili Türkiye'ye duydukları güvene dikkati çekti. Şimşek, "Bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir" bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Türk Eximbank'ın sağladığı yeni kaynağa da dikkat çeken Şimşek, "Bu kaynak, diğer alanların yanı sıra özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ'ler ile yeşil ihracatçı KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacaktır" mesajı verdi. Öte yandan yurt dışı yerleşikler 16 Mayıs haftasında 1,9 milyar dolarlık tahvil aldı. Bu tutar son bir yılın en yüksek seviyesi oldu.