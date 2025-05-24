İmalata ilave destek geldi

Hamide HANGÜL

KOBİ’lerin krediye eri­şim sorunu için adım atıldı. Türkiye Ban­kalar Birliği (TBB) Genel Ku­rulu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şim­şek, “İmalat sanayisinin geliş­mesi için adım atmaya devam edeceğiz. İmalatçı KOBİ'le­re özellikle işletme sermaye­si olarak yeni bir kredi garan­ti paketi ortaya koyduk. İmalat sanayisi bizim için çok değer­li. İmalat sanayisi yatırımla­rını YTAK ve HIT30 üzerin­den destekliyoruz. Destek­lemeye de devam edeceğiz” mesajı verdi. Buna göre Hazi­ne ve Maliye Bakanlığı, imalat­çı KOBİ'lerin yararlanabilmesi için 30 milyar liralık yeni des­tek paketini devreye alacağını ve kefalet limitinin de 25 mil­yar lira olacağını duyurdu.

Paket kısa sürede kullanıma açılacak

Hazırlanan pakete ilişkin açıklama yapan Hazine ve Ma­liye Bakanı Mehmet Şimşek, KGF aracılığıyla devreye alı­nacak kefalet limitli destek pa­ketinin kefalet oranının yüzde 85 olacağı bilgisini verdi. Şim­şek, "Protokol aşaması tamam­lanan paketi kısa sürede kulla­nıma açacağız. Seçici politika­larla reel sektörü desteklemeye devam ediyoruz. İmalatçı KO­Bİ'lerimizin finansman imkan­larını destekleme çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz" dedi.

Bankalara “kolaylık yapın” çağrısı

TBB’nin 68. Olağan Genel Kurulu’nda bankalara sesle­nen Şimşek, reel sektörün ta­leplerine dikkat çekti. Kredi kısıtlamalarındaki istisna­ları sırayalan Şimşek, şun­ları söyledi: "Bakın liste­yi görüyor musunuz? Alan büyük. Finans­mana erişim nokta­sında biz daha faz­la çaba göstereceğiz. Açıkladığımız kre­di garanti paketi de bu yönde atılmış önemli bir adım."

Bakan Şimşek’ten 9 kritik mesaj

1 Dezenflasyon programı rayın­da ve kararlılıkla uygulanacak. Hem bankacılık sektörü hem de reel sektörün hesabını buna göre yapmasında fayda görüyorum.

2 Yılsonu enflasyonunun tah­min aralığında gerçekleşece­ğine inanıyoruz ve bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

3 Sorunların farkındayız ve gerekli tedbirleri za­manında alıyoruz. Ne reel sektörümüzün ne finans sektörümüzü ne de dünya­daki gelişmeleri ihmal etme lüksümüz yok.

4 Ekono­mide ılımlı büyü­me dönemin­deyiz. Çünkü sürdürülebi­lir yüksek büyümenin temellerini inşa ediyoruz.

5 Geçen yıl istihdamın yüz­de 66’ından fazlasını hizmet­ler sektörü sağladı. Sadece imala­ta bakıp, ‘ekonomi kötüye gidiyor’ demek doğru değil.

6 Marttan bu yana iki büyük önemli şok yaşadık. Bu şoklara rağmen program rayındaysa rüş­tünü ispat etmiş demektir.

7 Geçici sıkıntıları abartıp, uzun vadeli, orta vadeli fırsatları görmemezlikten gelmemizin bize bir faydası yok.

8 Türkiye’nin terör nedeniyle 50 yıllık kaybı 2 trilyon dolar civarında. Terör örgütünün kendi­sini fesh etmesi, silahlarını göm­mesi ki başarıldığında çok önemli bir gelişme olacak. Doğu ve Güney Doğu, Türkiye’nin yeni büyüme motorları olacak.

9 Yıllık endüstriyel robot istih­damında Türkiye ilk 5’e yük­seldi. Veri merkezlerine ilgi var, önemli bir yatırım açıklanma ihti­mali yüksek.

BDDK: Kredi tahsisleri yatırım dostu olmalı

Bankacılık Düzenleme ve Denet­leme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankacılık sek­törünün, finansal sağlamlık gös­tergelerinin güçlü bir görünüm arz ettiğini, kredilerin takibe dönüşüm oranının 2025 yılının Mart ayı itibarıyla yüzde 2 sevi­yesinde olduğunu söyledi. Kav­cıoğlu, kredi tahsislerinin sade, öngörülebilir ve yatırım dostu bir yapıya kavuşmasının makro­ekonomik istikrar için de kritik önemde olduğunu vurguladı.

TBB: Bazı araçlar özkaynaklarda baskı oluşturuyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, “Varlıklarımızın yüzde 59’u mevduat ile fonlanmıştır. Kredi hacmi yüzde 32 artarak 18 trilyon TL’nin üzerine çıkmıştır. Ticari kredilerde ilk sırada yer alan imalat sanayinin payı yılsonuna göre 2 puan artarak toplam kredilerin üçte birini aşmıştır” bilgilerini verdi. Çakar, “Tahsili gecikmiş alacak oranı 2025 Nisan itibarıyla yüzde 2,1 ile makul ve yönetilebilir düzeydedir. Yeniden yapılandırılan veya itfa planına bağlanan krediler 732 milyar TL ile toplam kredilerin yüzde 4,6’sı düzeyindedir. Başta zorunlu karşılık uygulaması olmak üzere, ekonomi programının bazı araçlarının özkaynaklarımız üzerinde baskı oluşturduğunu ve özkaynaklarımızın reel olarak büyümesini yavaşlattığını söylemek isteriz” mesajları verdi.

Tahvile 2,5 kat talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığın gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık tahvil ihracıyla ilgili Türkiye'ye duydukları güvene dikkati çekti. Şimşek, "Bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir" bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Türk Eximbank'ın sağladığı yeni kaynağa da dikkat çeken Şimşek, "Bu kaynak, diğer alanların yanı sıra özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ'ler ile yeşil ihracatçı KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacaktır" mesajı verdi. Öte yandan yurt dışı yerleşikler 16 Mayıs haftasında 1,9 milyar dolarlık tahvil aldı. Bu tutar son bir yılın en yüksek seviyesi oldu.