İmalatçı sektörlerde enflasyon zayıfladı

İstanbul Sanayi Oda­sı (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöne­ticileri Endeksi) anketinin Temmuz 2026 dönemi sonuç­ları açıklandı. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm değerlerin sektörde iyileşme­ye işaret ettiği anket sonuçla­rına göre haziran ayında 47,1 olan manşet PMI, temmuzda 47,7’ye yükselmekle birlikte 50 eşik değerinin altında kalarak imalat sektöründeki belirgin yavaşlamanın sürdüğüne işa­ret etti. Böylece faaliyet koşul­larındaki kesintisiz bozulma eğilimi 28’inci aya ulaştı. Ye­ni siparişlerdeki azalış hazira­na göre biraz daha düşük hızda gerçekleşse de belirgin düzey­de devam etti. Anket katılımcı­ları, yeni siparişlerdeki azalışı olumsuz piyasa koşullarına ve fiyat baskılarına bağladı. Orta Doğu’daki savaş, üçüncü çey­reğin başı itibarıyla uluslara­rası talebin de zayıflamasında etkili oldu.

Deniz taşımacılığında gecikme yaşandı

Piyasa koşullarındaki dur­gunluk, imalatçıların üretimi sınırlı düzeyde de olsa üst üste ikinci ay azaltmalarına neden oldu. İstihdam, kısmen çalışan istifalarının da katkısıyla dü­şüş gösterdi. Talebin zayıf sey­rine bağlı olarak, firmalar satın alma faaliyetlerini ve stokla­rını da azalttı. Girdi talebinin yavaşlamasıyla birlikte teda­rik zincirleri üzerindeki bas­kı da bir miktar hafifledi ve te­darikçilerin teslimat süreleri son dokuz ayın en düşük ora­nında arttı. Bununla birlikte, anket katılımcıları deniz ta­şımacılığında gecikmeler ya­şandığını bildirdi. Girdi fiyat­ları temmuz ayında da hızlı şe­kilde yükselmeye devam etti. Firmalar, petrol ve ham mad­de maliyetlerinde artış bildi­rirken, birçok katılımcı bu ar­tışın Orta Doğu’daki savaştan kaynaklandığını ifade etti. Öte yandan, girdi maliyetleri enf­lasyonu üst üste üçüncü ay gerileyerek Kasım 2025’ten bu yana en düşük hızına indi. Benzer şekilde, nihai ürün fi­yatları enflasyonu da 2026’nın başından bu yana en düşük oranda kaydedildi.

Nihai ürün fiyatlarındaki artış hız kesti

İstanbul Sanayi Odası Tür­kiye Sektörel PMI temmuz ayı raporuna göre, anket kapsa­mında izlenen 10 sektör ara­sında üretimini artıranların sayısı haziranda iki iken tem­muzda üçe yükseldi. En güç­lü büyüme giyim ve deri ürün­leri sektöründe gerçekleşti; bu sektörün büyüme hızı dört yılı aşkın bir dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Buna karşı­lık, üretimde en belirgin yavaş­lama gıda ürünleri sektöründe görüldü. Yeni ihracat sipariş­lerinde ise büyüme biraz daha geniş bir alana yayıldı; 10 sek­törün dördünde artış kayde­dildi. İstihdamını artıran sek­tör sayısı ise temmuzda beşe çıkarak şubat ayından bu ya­na en yüksek seviyesine ulaş­tı. Temmuzda enflasyonist baskılar genel olarak hafifledi. Girdi maliyetleri enflasyonu ağaç ve kağıt ürünleri dışında­ki tüm sektörlerde yavaşladı. En ılımlı artış makine ve metal ürünlerinde ölçüldü. Bu sek­törde maliyet enflasyonu, se­rinin başladığı Ocak 2016’dan bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Benzer şekilde, ni­hai ürün fiyatları enflasyonu da sektörlerin çoğunluğunda hız kesti. En ılımlı fiyat artış­ları gıda ürünleri, kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler ile tekstil sektörlerinde gözlen­di. En güçlü fiyat artışı ise ka­ra ve deniz taşıtları sektörün­de gerçekleşti. Bu sektörde ni­hai ürün fiyatları enflasyonu Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Öte yan­dan Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ise, temmuzda son 4,5 yılın en hızlı artışıyla 51,9 puana yükseldi.

Durgun talep ortamı sanayiciyi zorluyor

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “2026’nın ikinci yarısı, ilk yarının sonundaki görünüme büyük ölçüde benzer şekilde başladı. Türk imalatçıları, Orta Doğu’daki savaşın daha da ağırlaştırdığı durgun talep ortamında büyüme sağlamakta zorlanmaya devam etti. İmalat sanayi üretimindeki yavaşlamanın en azından hazirana kıyasla daha sınırlı kalması, daha istikrarlı bir tabloya işaret etti. Girdi maliyetleri enflasyonundaki gerilemenin devam etmesi de olumlu bir gelişme oldu. Bu durum, firmalara talebi canlandırmak amacıyla satış fiyatlarındaki artışları sınırlama konusunda bir miktar hareket alanı sağladı.”