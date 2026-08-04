İmalatçı sektörlerde enflasyon zayıfladı
İmalatta işler son 28 aydır kötüleşiyor. Temmuzda savaşın getirdiği durgunluğun etkileri daha da belirginleşti. Girdi maliyetleri enflasyonu Kasım 2025’ten bu yana en düşük hızına indi. Nihai ürün fiyatları enflasyonu da 2026’nın başından bu yana en düşük seviyeye çekildi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Temmuz 2026 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm değerlerin sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre haziran ayında 47,1 olan manşet PMI, temmuzda 47,7’ye yükselmekle birlikte 50 eşik değerinin altında kalarak imalat sektöründeki belirgin yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti. Böylece faaliyet koşullarındaki kesintisiz bozulma eğilimi 28’inci aya ulaştı. Yeni siparişlerdeki azalış hazirana göre biraz daha düşük hızda gerçekleşse de belirgin düzeyde devam etti. Anket katılımcıları, yeni siparişlerdeki azalışı olumsuz piyasa koşullarına ve fiyat baskılarına bağladı. Orta Doğu’daki savaş, üçüncü çeyreğin başı itibarıyla uluslararası talebin de zayıflamasında etkili oldu.
Deniz taşımacılığında gecikme yaşandı
Piyasa koşullarındaki durgunluk, imalatçıların üretimi sınırlı düzeyde de olsa üst üste ikinci ay azaltmalarına neden oldu. İstihdam, kısmen çalışan istifalarının da katkısıyla düşüş gösterdi. Talebin zayıf seyrine bağlı olarak, firmalar satın alma faaliyetlerini ve stoklarını da azalttı. Girdi talebinin yavaşlamasıyla birlikte tedarik zincirleri üzerindeki baskı da bir miktar hafifledi ve tedarikçilerin teslimat süreleri son dokuz ayın en düşük oranında arttı. Bununla birlikte, anket katılımcıları deniz taşımacılığında gecikmeler yaşandığını bildirdi. Girdi fiyatları temmuz ayında da hızlı şekilde yükselmeye devam etti. Firmalar, petrol ve ham madde maliyetlerinde artış bildirirken, birçok katılımcı bu artışın Orta Doğu’daki savaştan kaynaklandığını ifade etti. Öte yandan, girdi maliyetleri enflasyonu üst üste üçüncü ay gerileyerek Kasım 2025’ten bu yana en düşük hızına indi. Benzer şekilde, nihai ürün fiyatları enflasyonu da 2026’nın başından bu yana en düşük oranda kaydedildi.
Nihai ürün fiyatlarındaki artış hız kesti
İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI temmuz ayı raporuna göre, anket kapsamında izlenen 10 sektör arasında üretimini artıranların sayısı haziranda iki iken temmuzda üçe yükseldi. En güçlü büyüme giyim ve deri ürünleri sektöründe gerçekleşti; bu sektörün büyüme hızı dört yılı aşkın bir dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Buna karşılık, üretimde en belirgin yavaşlama gıda ürünleri sektöründe görüldü. Yeni ihracat siparişlerinde ise büyüme biraz daha geniş bir alana yayıldı; 10 sektörün dördünde artış kaydedildi. İstihdamını artıran sektör sayısı ise temmuzda beşe çıkarak şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Temmuzda enflasyonist baskılar genel olarak hafifledi. Girdi maliyetleri enflasyonu ağaç ve kağıt ürünleri dışındaki tüm sektörlerde yavaşladı. En ılımlı artış makine ve metal ürünlerinde ölçüldü. Bu sektörde maliyet enflasyonu, serinin başladığı Ocak 2016’dan bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Benzer şekilde, nihai ürün fiyatları enflasyonu da sektörlerin çoğunluğunda hız kesti. En ılımlı fiyat artışları gıda ürünleri, kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler ile tekstil sektörlerinde gözlendi. En güçlü fiyat artışı ise kara ve deniz taşıtları sektöründe gerçekleşti. Bu sektörde nihai ürün fiyatları enflasyonu Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Öte yandan Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ise, temmuzda son 4,5 yılın en hızlı artışıyla 51,9 puana yükseldi.
Durgun talep ortamı sanayiciyi zorluyor
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “2026’nın ikinci yarısı, ilk yarının sonundaki görünüme büyük ölçüde benzer şekilde başladı. Türk imalatçıları, Orta Doğu’daki savaşın daha da ağırlaştırdığı durgun talep ortamında büyüme sağlamakta zorlanmaya devam etti. İmalat sanayi üretimindeki yavaşlamanın en azından hazirana kıyasla daha sınırlı kalması, daha istikrarlı bir tabloya işaret etti. Girdi maliyetleri enflasyonundaki gerilemenin devam etmesi de olumlu bir gelişme oldu. Bu durum, firmalara talebi canlandırmak amacıyla satış fiyatlarındaki artışları sınırlama konusunda bir miktar hareket alanı sağladı.”