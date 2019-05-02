İmalatta daralma sürüyor

02 Mayıs 2019

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Nisan'da 46.8'e gerileyerek sektördeki daralmanın 13'üncü ayına girdiğine işaret etti. Daralmanın şiddeti ise 13 ayın ortalamasına kıyasla azaldı.

İmalat sektöründe zorlu piyasa koşulları Nisan'da devam ederken, yeni siparişlerde yavaşlamanın devam etmesi de üretim ve satın alma faaliyetlerinde daralmaya yol açtı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Mart'ta 47.2 ile geçen yıl Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Endekste 50'nin altı seviyeler daralmaya, üzeri ise büyümeye işaret ediyor.

Girdi maliyetleri Nisan'da geçen yılın Ekim ayından bu yana en sert artışı kaydetti. Artış büyük ölçüde TL'nin dolar karşısındaki değer kaybından kaynaklandı. Bunun yansıması olarak nihai ürün fiyatlarındaki artış ise Nisan'da son 6 ayın en yüksek hızında gerçekleşti.

Üretim alt endeksi Mart ayındaki 47.8 seviyesinden 46.6'ya geriledi. Üretimdeki gerileme Nisan ayında 1 yılı geride bıraktı.

Yeni siparişler alt endeksi 44.5'ten 43.5'e geriledi. Yeni siparişlerdeki daralma on üçüncü ayına girerken, daralma Ocak ayından beri en yüksek hızda gerçekleşti.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise Nisan'da 49.2 seviyesinden 47.5'e geriledi. Ancak bu gerileme toplam yeni siparişlerdekine kıyasla daha düşük oranda gerçekleşti.

Üretimde yavaşlama devam ederken, istihdamda genel olarak değişim gözlenmedi. Tedarikçilerin teslimat süreleri ise, ödeme tahsilatında yaşanan zorluklar nedeniyle Nisan'da uzamayı sürdürdü.

Kaynak: Reuters