İmalatta 'kapanma' etkisi: PMI 1 yıl sonra eşik değerin altında

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), mayıs ayında sıkılaştırılan koronavirüs yasaklarının etkisiyle 49.3'e gerileyerek sektör faaliyetlerinde daralmaya işaret etti.

PMI Mayıs 2020'den bu yana ilk defa daralmaya işaret ederken imalat sektörünün yeni siparişeri ve üretimi geriledi. Ham madde teminindeki sorunlar ve TL'deki değer kaybı girdi maliyetleri ve satış fiyatlarının artmasına yol açtı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için IHS Markit tarafından derlenen PMI, Nisan ayında salgının güç kazanmasına paralel olarak 50.4 ile 11 ayın en düşük değerini almıştı. Endekste 50'nin altındaki değerler daralmaya işaret ediyor.

İmalat sanayinin aldığı yeni siparişleri gösteren alt endeks, salgın kısıtlamaları ile azalan talep sonucu Mayıs'ta 47.4'ten 46.4'e indi. Ankete katılan imalatçılar siparişlerdeki daralmanın salgından kaynaklandığını belirttiler. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi de 51.2'den Mayıs'ta 48.8'e inerek dört ay büyümeden sonra tekrar daraldı.

İmalat sektörünün üretim alt endeksi ise Mayıs'ta 47.3'ten 46.1'e indi.

Sektör, 12 ayın en düşük hızında da olsa istihdam artırmaya devam etti.

Sektörün girdi ve ham madde maliyetleri tedarik zincirindeki sorunlar ve TL'deki değer kaybı nedeniyle sert yükseldi. Şirketler girdi fiyatlarındaki artışı fabrika çıkış fiyatlarına yansıttı.



İmalat PMI hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "COVID-19 kısıtlamaları, beklentilerle uyumlu bir şekilde Türk imalat sektörü üzerinde olumsuz etki yarattı. Firmaların beklentisi tedbirlerin gevşetilmeye başlanmasıyla birlikte büyüme bölgesine güçlü bir dönüşün yaşanabileceği yönünde. Mayıs'ta yaygın bir şekilde devam eden ve enflasyonist baskıların güçlü seyretmesinde rol oynayan tedarik zinciri sorunları ise nispeten daha uzun süre etkili olacak gibi görünüyor" dedi.