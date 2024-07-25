İmalatta kapasite kullanımı temmuzda daralma gösterdi
İmalat sektöründe temmuz ayında daralma yaşandı. Kapasite kullanım oranı geçen aya göre azalarak yüzde 75,9 olarak kayda geçti.
AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1778 işyeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar değerlendirildi.
Buna göre imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya oranla 0,4 azalarak yüzde 75,9 oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 75,9'a geriledi.