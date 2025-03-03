İmalattaki daralma sınırlı toparlandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, ocakta kaydedilen 48 seviyesinden 48,3'e yükseldi ancak ilk çeyreğin sonu yaklaşırken sektörde daralmanın devam ettiğine işaret etti. Endekste 50'nin altındaki değerler daralmaya işaret ediyor.

İmalat sektörü zayıf talep nedeniyle yeni siparişler, üretim ve istihdamda daralma kaydetti. Girdi ve mamul mal fiyat enflasyonu yılın başına kıyasla hızlandı.

Girdi fiyatları alt endeksi şubatta 59,8'den 60,8'e yükseldi. Üretim alt endeksi şubatta 47,2'den 48,5'e yükselmesine karşılık daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Daralma şubatta hız kesti

Yeni siparişler art arda 20. ayda da daraldı ancak daralma hızının ocak ayına kıyasla azaldığı görüldü. Yeni ihracat siparişlerinde de ekim ayından bu yana en hızlı daralma kaydedildi.

Yeni siparişler alt endeksi şubatta 46,8'den 47,1'e yükselirken, yeni ihracat siparişleri alt endeksi 48,5'ten 46,6'ya geriledi.

İmalatçılar yeni siparişlerdeki düşüş nedeniyle istihdam ve satın alımları azalttı. İstihdam alt endeksi şubatta 49,2'den 48,6'ya geriledi.

"Enflasyona ilişkin zorluklar devam etti"

PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "İmalat sektörü 2025'in başında ivme kazanmakta zorlanmaya devam etti. Şirketler Şubat'ta yeni sipariş alma konusunda zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle imalatçılar işe alım yapma ya da ham madde satın alımına kaynak ayırma konusunda isteksizdiler" dedi.

Harker, "Hem girdi hem de mamul mal fiyatları enflasyonunda yükselişin hızlanmasıyla enflasyona ilişkin zorluklar devam etti. Bu durum, şirketlerin yakın vadede yeni sipariş almasını daha da zorlaştırabilir" dedi.