İmamoğlu açıkladı: 100 bin öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği (burs) için başvurular başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 100 bin öğrenciye vereceği 15 bin TL eğitim desteğiyle ilgili kritik bir duyuru yaptı.

İmamoğlu, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda eğitim desteği için başvuruların 15 Eylül'de başladığını açıkladı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun paylaşımına göre; eğitim desteği için son başvuru tarihi 18 Ekim 2024.

İBB'nin eğitim desteği için başvuru şartları şöyle:

* Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

* Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak

* Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Başvuru sırasında istenecek belgeler şu şekilde:

* Sabıka kaydı

* Öğrenci belgesi

* Öğrencinin not durumunu gösteren transkript

* Bursluluk belgesi

* Öğrenci Bekar ise Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

* Öğrenci Evli ise öğrencinin kendi ve eşinin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

* Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

* Varsa Okuyan kardeşlerin öğrenci belgesi (öğrenimine devam eden kardeşler dikkate alınacaktır. * Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.)

İBB'nin eğitim desteği için başvuruyu Genç Üniversiteli adlı intenet sitesi üzerinden ya da İBB'nin mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz...