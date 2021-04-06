İmamoğlu: Halk Ekmek büfelerinde pide 1.5 TL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ramazan ayında Halk Ekmek büfelerinde 365 gramlık pidenin 1,5 liraya satılacağını duyurdu.

Vatandaşlarımız Ramazan’da 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/xcblA5vs3g — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 6, 2021

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız Ramazan’da 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Fırıncılar Odası ise 365 gram sade pidenin fiyatını 4 lira, aynı gramajdaki susamlı yumurtalı pidenin fiyatını 5 lira olarak açıklamıştı.