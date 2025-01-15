İmamoğlu: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak

"Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik." ifadelerini kullanan Işıkhan, ziyaret için İmamoğlu ve heyetine teşekkür etti.

"Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik." ifadelerini kullanan Işıkhan, ziyaret için İmamoğlu ve heyetine teşekkür etti.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

"Büyük ihtimalle haftaya pazartesi uzlaşı masası kurulacak"

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarının nasıl ödeneceğini el aldıklarını aktaran İmamoğlu, "Orta vadeli bir borçlanma, makul bir biçimde sürecin tariflenmesi gibi maddeleri kendileriyle paylaştık. Sağolsun Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcısı SGK Başkanı ve diğer yöneticilerin de olduğu ciddi bir heyetle bizi karşıladı. Karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterimiz ve bir kısım belediyelerden de takviye yapacağımız uzman dostlarımızın da katılacağı bir heyetle, büyük ihtimalle prensipte haftaya pazartesi itibariyle 'bu uzlaşıyı nasıl sağlayabiliriz'in masası burada kurulacak. Bir çalışma yürütülecek" dedi.

İmamoğlu, sundukları öneri hakkında bilgi veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerine şunu ifade ettim: Uzun yıllardır varolan, partisine bakmaksızın farklı dönemlerde birikmiş bu borçların bir anda ödenebilmesinin mümkün olmadığını, bundan sonra da var olacak prim borçlarının, yeni artan rakamlarla birlikte prim rakamları da çok yükselecek, bütçe dengesi açısından belediyeleri zorlayacak, bu kapsamda sadece geçmişi değil önümüzdeki bir-bir buçuk yılı da ekonomik anlamda sıkıntılı olan bu dönemin aşılmasıyla ilgili 'nasıl adımlar atılabilir'in de içine koyulduğu bir anlayışla görüşmelerin yapılması ve makul bir süre tanınıp belediyelerin başvurularının alınıp bu çerçevede en azından bir kalıbının bizim tarafımızdan da belediyeler sunulduğu bir biçimiyle duyurusunun yapılarak teşvik etmemizin iyi olacağını aktardık."