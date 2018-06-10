'İmar barışı'na iki günde 100 bin başvuru

10 Haziran 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, cuma günü başlayan başvuruların 12 milyonu bulmasını beklediklerini ifade ederek, "Türkiye'de 55-60 milyonu ilgilendiren bir yasa bu" dedi. Bakan Özhaseki, kaçak yapılaşma cezalarının 5 yıla kadar artırıldığını da hatırlattı.



CNN Türk'te katıldığı Hafta Sonu programında "imar barışıyla" ilgili bilgiler veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, cuma günü öğleden sonra müracaatların alınmaya başladığını hatırlatarak, şunları söyledi: "Türkiye'de her zaman flaş gündemler var, bunlar bu yüzden geride kalıyor bu yüzden. Meclis biraz erken kapandığı için duyurma imkanı olmadı. Bizim yaptığımız hazırlık işin başı. Arkasından imar ve kentsel dönüşüm yasaları geliyordu. 100 maddelik bir hazırlığımız vardı. Haliyle biz diğerlerini bıraktık, yasa çıktı. Neredeyse bizim sitelere 100 binden fazla giriş var. En son girilen sayıları teyit eden de 10 bini geçmiş. Tahmin ediyorum 12 milyonu bulacak. Türkiye'de yüzde 60'lar civarında imara aykırılık olduğunu biliyorum ama aykırı olmayan yerlerde de ufak tefek eklentiler varmış. Her halde benim şahsi kanaatim şu; Türkiye'de 80 milyon yaşıyorsa, 55-60 milyonu ilgilendiren bir yasa bu."

'Göçler karşısında devlet tedbir almamış'

İmar affı ile kural ve yasalara uymayanların "ödüllendirildiği" eleştirisini de yanıtlayan Özhaseki, şunları söyledi: "1950'lerde, 1960'larda göç başlamış, biz onları devlet olarak karşılayıp, şuraya evinizi yapabilirsiniz demedik. Rahmetli Özal bazı uzmanlar getirip Mamak'ı göstermiş. Onların ilk sorusu, 'Bu insanlar gelirken siz neredeydiniz?' demiş. 'Niye tedbir almadığınızı biz sorgulayamayız ama iki çizgi çekseydiniz bir düzen olurdu' demişler."

Bugüne kadar 13 imar affı çıkarılmış

CHP, Demokrat Parti ve Özal döneminde 13 imar affı çıkarıldığını belirterek, "Bizim AK Parti döneminde de imar affı değil ama elektrik ve suyun bağlanmasıyla ilgili bir düzenleme yaptık. Bu imar afları da tetiklemiş tabi. Yüzde 60 civarında kaçak yapı var Türkiye'de. Bunun önleme cezaları artırmak. En son Yargıtay Ceza Genel Kurulu bir karar almış. Kararında, 'Kaçağı giderme imkanın vardı, süre verilmişti ama sen yine yapmadın' diyor. Biz bunu belediyelerimize yayacağız. Bundan sonra imar kaçağına 1 yıldan 5 yıla kadar ceza var" diye konuştu.