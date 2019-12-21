İmar barışından 7,5 milyon yapı faydalandı

21 Aralık 2019

İmar barışına başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelini ödemeleri için verilen sürede son 10 güne girildi. Bugüne kadar imar barışından 7 milyon 450 bin 578 bağımsız birim yararlandı, başvuru sahipleri tarafından 24 milyar 190 milyon 266 bin lira ödeme yapıldı.

İmar barışından en fazla faydalanan illere bakıldığında ise üç büyük kent başı çekiyor. Buna göre 1 milyon 87 bin 963 bağımsız birimle İstanbul birinci durumda. İstanbul'u 672 bin 211 ile İzmir, 361 bin 85 ile Ankara, 349 bin 375 ile Antalya, 303 bin 249 bağımsız birimle de Muğla takip ediyor.

Hazineye ait taşınmazlar belge sahiplerine satılabilecek

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılar, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmişse, belge sahipleri ile kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine, Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan bunlara satılabilecek.

Yine belgeli yapılar, belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmişse, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine, bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılabilecek.

Son gün 31 Aralık

Başvuru sahipleri Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve Muhasebat müdürlüklerine müracaat ederek, kimlik numarası ve başvuru numarasıyla ödemelerini 31 Aralık mesai bitimine kadar tamamlayabilecek.

Kaynak: AA