IMCD, boya uygulama laboratuvarını açtı

17 Nisan 2019

Dekoratif boya, sanayi boyaları ve mürekkep pazarına hizmet verecek olan tesis şirketin tüm müşterilerine teknik servis hizmeti sağlayacak. Yeni laboratuvarın formülasyon desteği, teknik sorunları çözmek için yenilikçi çözümler ve ürün performans testleri sunmak olduğunu belirten yetkililer bunun yanı sıra, uzmanlara ve müşterilere yönelik teknik eğitimlerin de burada verileceğini ifade etti. Laboratuvarın IMCD’nin globalde 12’nci boya-yapı kimyasalları tesisi olduğunu belirten. Boya-Yapı Kimyasalları Bölüm Müdürü Yiğit Genç şu bilgileri paylaştı: “Bu laboratuvarın açılışı ile birlikte lider tedarikçilere sunduğumuz geniş ve birbirini tamamlayan ürün içeriğinden oluşan portföyümüzü güçlendirmekten dolayı gurur duyuyoruz. Laboratuvarımız tedarikçilerimizle iş birliği içinde müşterilerimize en iyi formülasyon desteğini vermek ve çalışanlarımızın eğitim almasını sağlamak amacıyla, IMCD’nin diğer boya teknik merkezleriyle yakın iletişim içinde çalışacaktır.”