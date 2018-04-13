İMEAK DTO'nun yeni meclis başkanı belli oldu

13 Nisan 2018

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası'ndan (İMEAK DTO) yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yeni başkanını seçen İMEAK DTO'da, bugün gerçekleşen ilk meclis toplantısında yeni meclis başkanı da seçildi.

En yaşlı üye sıfatıyla Yılmaz Ulusoy'un başkanlığını yaptığı ilk meclis toplantısında, üyeler arasında yapılan kapalı oylama sonucu 114 oy alan Salih Zeki Çakır, İMEAK DTO Meclis Başkanlığı görevine seçildi. Çakır'ın yardımcılık görevini ise Kenan Türkantos ve Emin Eminoğlu, katip üyeliği ise Serhat Barış Türkmen yapacak.

Meclis başkanlığı seçiminin ardından değerlendirmelerde bulunan İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran, şunları kaydetti:

"Türkiye denizcilik sektörü olarak, Türkiye'nin hedeflerine paralel olarak bizlerin de hedefleri çok büyük. Hedeflerimize ulaşmak için her an daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Altını çizerek belirtmek istediğim en net mesajımız, birlik ve beraberliktir. Meclis başkanımız Salih Zeki Çakır’ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Hep beraber, birlik beraberlik ile Türkiye denizciliğini daha yukarı taşıyacağız."

Kaynak: AA