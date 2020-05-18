'imece dialogues'ta bu kez ‘Değişimde İşin Geleceği” ele alınıyor

18 Mayıs 2020

Zorlu Holding’in de kurucu ortakları arasında yer aldığı sosyal inovasyon platformu imece, koronavirüs krizinin getirdiği değişim ortamını kapsamlı şekilde ele alan, “imece dialogues” adını verdiği etkinlik serisine devam ediyor.

Mayıs ayı boyunca 3 ayrı webinar ile gerçekleştirilmesi planlanan serinin ikincisi; “Değişimde İşin Geleceği” başlığıyla, 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü 18:00-19:30 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğü’nü S360 Kurucusu ve Genel Müdürü Kerem Okumuş’un yapacağı “Değişimde İşin Geleceği” başlıklı webinar; Ebru Dildar Edin (Garanti BBVA Kurumsal Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar genel Müdür Yardımcısı), Hakan Timur (Sabancı Holding IK ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı), Kerem Alper (ATÖLYE Kurucu Ortağı), Semih Boyacı (Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı) ve Mehru Aygül (Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü) katılımıyla gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler için kayıt linki:



https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsdeGrrT8tG9csHUF7dTscu21nOEex9hTT

Etkinlik ayrıca imece kanalında, YouTube canlı yayını üzerinden de izlenebilecek.

Korona işin geleceğini nasıl etkileyecek?

“imece dialogues” etkinlik serisi, uzun süredir devam eden büyük değişimin yaşanan salgın ile yeni bir fırsat penceresi açıp açamayacağı sorusuna odaklanıyor. Yaşam tarzımızdaki değişimlerin daha insancıl sistemlerin kurulmasını sağlayıp sağlayamayacağını, bugün içinde bulunduğumuz durumun bize toplumun, işin ve öğrenmenin geleceğine dair hangi ipuçlarını verdiğini sorguluyor. Yaşanan değişimi anlamlandırmaya çalışmayı ve içinde taşıdığı potansiyel başlangıçları keşfetmeyi amaçlıyor.