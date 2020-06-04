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İMECE'nin montajı tamamlandı, gelecek yıl uzaya fırlatılacak

Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı yapıldı, gelecek yıl fırlatılması planlanıyor.

İMECE'nin montajı tamamlandı, gelecek yıl uzaya fırlatılacak
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Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem  uydusu İmece'nin son montajı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa  Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapıldı. Testlerin başarıyla  tamamlanmasının ardından son üretim aşamasına geçilecek Türkiye’nin  ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusunun gelecek  yıl uzaya fırlatılması planlanıyor. İmece Uydusunun Isıl Yapısal
Yeterlilik Modeli (IYYM) montaj entegrasyon faaliyetleri, içinde  bulunulan salgın hastalık şartlarına rağmen 4 ay gibi kısa bir sürede  başarıyla tamamlandı. Proje ile Türkiye’nin askeri ve sivil yüksek  çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılamak üzere metre altı  çözünürlüklü gözlem uydusunun geliştirilmesi amaçlandı. 

Yerli ve milli uydular geliyor 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın ev sahipliğinde gerçekleşen  toplantıda, TÜBİTAK Uzay’ın yürüttüğü yerli ve milli uydu projelerin  son durumu masaya yatırıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ndeki (TUSAŞ) toplantıya Milli Savunma Bakanı Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,  Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ASELSAN Başkanı Haluk Güngör, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ve diğer kurum ve kuruluş  temsilcileri katıldı. Toplantıda, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü yetkililerince faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı.

Son montaj bakanlardan

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin üretimindeki son durumun değerlendirildiği toplantının  ardından TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne geçildi.
İMECE Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli montaj ve entegrasyon  faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulunan Sanayi  ve Teknoloji Bakanı Varank, Milli Savunma Bakanı Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek  çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE’nin son montajını yaptı. İMECE’yi  yapılacak testlere hazır hale getiren Bakanlar, uydunun fırlatılacağı  tarihe kadar olan süreçler hakkında bilgi aldı. Uydunun son  parçalarını monte eden bakanlar, TUSAŞ’ta yaşanan bu tarihi anları  hatıra fotoğrafı ile ölümsüzleştirdi.   

Bakan Varank: Isıl yapısal testlerine başlayacağız 

Son montajın ardından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin uzay alanında tasarımını yapıp geliştirdiği  yerli ve milli projelerin son durumuna ilişkin bilgi alarak  çalışmaları yerinde gördüklerini belirtti.  Çalışmaların planlamalara  uygun şekilde devam ettiğini ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Milli Savunma Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda yerli ve  milli olarak TÜBİTAK Uzay'ın diğer paydaşlarımızla beraber  geliştirdiği İmece uydusunun ısıl yapısal testlerine başlayacağız. Son  montaja Bakan arkadaşlarımızla birlikte biz de eşlik ettik, ufak bir  katkımız oldu. Buradaki testler inşallah eylül ayına kadar başarıyla  neticelendirilirse bundan sonraki aşamada 2021 yılında uzaya  fırlatılacak şekilde İmece gözlem uydumuzun son üretimin aşamasına  geçmiş olacağız. Uydumuzu inşallah 2021 yılında başarıyla uzaya  fırlatmak istiyoruz. Bunun yanı sıra tasarımından üretimine kadar  yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen haberleşme uydumuz Türksat 6A'da da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bizim paydaşımız. İnşallah  o haberleşme uydusunu da 2022'de uzaya fırlatacak şekilde geldiğimiz  aşamaları arkadaşlarımızdan dinledik.
Uzay alanındaki çalışmaların çok önemli ve değerli olduğunu  belirten Varank, "Uzay alanında kazandığınız kabiliyetleri sanayiinin  ve teknolojinin birçok alanına yayabiliyorsunuz. Bugün Türkiye'nin  kendi uydusunu üretebiliyor olması, bu kabiliyetleri kazanmış olması  gerçekten çok değerli. İnşallah bu uydularımızı uzayda da göreceğiz ve  başarıyla bunları ülkemizin imkanları için kullanacağız" diye konuştu.

Akar: TSK’ya büyük katkı sağlayacak

Milli Savunma Bakanı Akar da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, teşvik ve destekleriyle yerli ve  milli savunma sanayiimizde çok önemli gelişmeler kaydedilmektedir"  diye konuştu. Gerek yazılım gerekse donanım konusunda önemli  çalışmaların yapıldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları da büyük ölçüde yerli ve  milli olarak karşılanmaktadır. Yerlilik ve millilik oranının yüzde 70'lere varması bizler için büyük bir gurur ve övünç kaynağıdır.
Önümüzdeki günlerde bu çalışmaların meyvelerinin Silahlı Kuvvetlerimizin vazifesini yapmasına çok büyük katkılar sağlayacağını  da belirtmek istiyorum. Bu konudaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde  çok değişik alanlarda, çok değişik şekillerde, çok değişik boyutlarda  devam edeceğini, bu sayede ülkemizin, milletimizin güvenliği,  savunması bakımından Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarının da çok rahat  şekilde, kimseye muhtaç olmadan karşılanmasının gururunu ve  rahatlığını yaşayacağız."

Karaismailoğlu: ÜLkemize gurur veren vizyon projeler 

    Sözlerine projede çalışanları tebrik ederek başlayan Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da "Yerli ve milli uydularımız inşallah  gelişen, büyüyen Türkiye'nin altyapısında önemli yer alacak. Bunlar  ülkemize gurur veren, vizyon projelerdir. İnşallah daha güzel  projelerde arkadaşlarımızla beraber olacağız. Her zaman onların  arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Uzay şartlarında test edilecek 

Son montajının tamamlandığını belirten İmece Uydusu Yöneticisi Emir Serdar Aras da, “İmece uydusu bundan sonra uzay ortamında simüle  edilecek şekilde test edilecek. İlk önce vakum ortamında ısıl  koşullara dayanımı test edilecek.  Daha sonra da uzay aracı üzerindeki  titreşim dünya üzerinde test edilecek. Böylece ısıl yapısal testleri 2020 yılının eylül ayına kadar tamamlanmış olacak. Bundan sonra imece  uydusunun uçuş modelinin montaj faaliyetlerine başlamış olacağız. Şu  anda ısıl vakum odasının önündeyiz. İmece uydusu ısıl vakum odasında  son montaj faaliyetleri bakanlarımızın katılımıyla tamamlandı. Arkada  görülen çember ısıl vakum odası. Uydunun içerisine sokulup uzay  ortamında vakum ortamına alınarak sıcak ve soğuk döngüler yapılarak  uzay şartlarına dayanımı ısıl açıdan test edilmiş olacak” dedi.

Salgına rağmen başarıyla tamamlandı 

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitütüsü tarafından  geliştirilen  İmece Uydusunun Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli (IYYM)  montaj entegrasyon faaliyetleri Ocak 2020’de başladı. Çalışmalar,  içinde bulunulan salgın hastalık şartlarına rağmen 4 ay gibi kısa bir  sürede başarıyla tamamlandı. Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli bu  aşamadan sonra 3 ay boyunca zorlu çevresel testlere tabi tutulacak ve  uzay şartlarına uyumluluğu test edilecek.

Sivil ve askeri ihtiyaçlar karşılanacak 

Ocak 2017 tarihinde başlatılan İmece Projesi ile, Türkiye’nin  askeri ve sivil yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılamak  üzere metre altı çözünürlüklü İmece Yer Gözlem Uydusunun  geliştirilmesi amaçlandı.  Azami ölçüde yerli ve milli imkânlar  kullanılarak geliştirilen metre altı kameranın uydu platformunda  kullanılması ile birlikte Türkiye’nin sivil ve askeri yüksek  çözünürlüklü görüntü ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına  yönelik önemli bir adım atılmış oldu. Proje kapsamında  Yüksek Çözünürlüklü Elektro-Optik Kamera’ya ek olarak, kritik ekipmanlar,  yazılımlar ve ilgili teknolojiler milli imkanlarla geliştiriliyor.

Önce test, sonra montaj 

İmece uydusu bundan sonra uzay ortamı simüle edilecek şekilde test  edilecek. İlk olarak vakum ortamında ısıl koşullara dayanımı test  edilecek uydunun, daha sonra da uzay aracı üzerindeki titreşim testi  gerçekleştirilecek. Isıl yapısal yeterlilik testlerini eylülde  tamamlayacak İmece uydusunun bundan sonra da uçuş modelinin montajı  yapılacak.

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