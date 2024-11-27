IMEI Kayıt Ücreti 2025: Yurtdışından getirilen cep telefonları için kayıt ücretleri belli oldu

Türkiye'de teknolojik ürünlere yönelik vergilerin hayli yüksek olması nedeniyle vatandaşlar bilhassa cep telefonu, bilgisayar gibi ihtiyaçları için yurtdışını tercih ediyor.

Ancak yurtdışından Türkiye'ye getirilen cep telefonları, IMEI kaydı yapılmadan bir takvim yılı içinde 120 gün kullanılabiliyor. 120 gün sonra telefon kapanıyor.

Bu nedenle yurtdışından alınan telefonların IMEI kaydının yapılması gerekiyor. IMEI kaydı için ödenecek ücret 31 bin 692 lira olarak uygulanıyordu.

Ancak IMEI kayıt ücreti de Yeniden Değerleme Oranı nispetinde artırılacak.

Ekim ayında açıklanan ve Yeniden Değerleme Oranı olarak hesaplanan 12 aylık ortalama Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) yüzde 43,49 olarak kesinleşti.

Böylece yurtdışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için Ocak 2025 itibarıyla ödenecek harç ise 31 bin 692 liradan 45 bin 614 liraya yükseldi. yükseldi.