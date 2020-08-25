"İMES, yükte hafif pahada ağır ürünlere yöneldi"

25 Ağustos 2020

Türkiye’de planlı sanayileşmenin ilkleri arasında yer alan İMES, yılların verdiği deneyim ile kabuk değişimi yaşıyor. İMES Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, “İMES değişen dünya düzenine ve küresel ticaret sistemine hızla ayak uydurmuş durumdadır. Yükse hafif, pahada ağır üretim sürecine hızlı bir geçiş yapıyor" diyor.

İMES Sanayi Sitesi'nin, bünyesindeki sanayicilerin, geliştirdikleri teknik alt yapıları, teknolojiyi iyi kullanmaları, istihdam ettikleri mühendis kadrolarını hem nicelik hem de nitelik olarak artırmalarıyla daha kurumsal bir yapı kazandığının altını çizen Başkan Akar, “Yakın zamana kadar ağırlıklı olarak yan sanayinin makine yedek parça ihtiyacını karşılayan İMES sanayicisi teknoloji ağırlıklı ürünler üretmeye ve ihraç etmeye yöneldi” şeklinde konuştu. İMES’in çağın getirdiklerine uyum sağlayarak kendine yeni vizyon belirlediğini dile getiren Akar, “İMES, artık taleplere cevap vermenin yanı sıra; planlayan, projelendiren ve ürettiğini dünyaya pazarlayan bir konuma geldi” değerlendirmesinde bulundu.

“Katma değeri yüksek ürünler imal etmeliyiz”

Türkiye’de sanayinin nicelik olarak büyüdüğünü ifade eden Akar, “Katma değeri yüksek ürünler imal ederek; nitelik olarak da büyümeye ağırlık vermeliyiz. Dünya artık endüstri toplumundan bilgi toplumuna, iş gücü ağırlıklı teknolojiden yüksek teknolojiye doğru hızlı bir geçiş içerisinde. Bu yeni düzende, bilgiyi üreten, dönüştürebilen ülkeler uluslararası rekabette avantaj kazanıyor. Sanayicilerimiz yükte hafif, pahada ağır ürünler imal etmelidir” diye konuştu. Bölgedeki firma sayısının artış gösterdiğinin altını çizen Akar, “Bölgede dünya ile rekabet edebilen firmalarımızın sayısı hızlı bir artış eğilimi içerisinde. Kısa ve orta vadede bölgemizde imal edilen ürünlerdeki katma değerin artacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

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