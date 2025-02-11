IMF Başkanı 2025 küresel ekonomik büyüme öngörüsünü açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılan IMF Başkanı Georgieva'ya, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı tarifelere ilişkin görüşleri soruldu. Bu konuda net bir fikir belirtmek için henüz erken olduğunu söyleyen isim, 2025'i değerlendirirken, bu yıl küresel ekonomik büyümenin yüzde 3,3 seviyesinde olacağını öngördüklerini sözlerine ekledi.

"Cevap vermek için henüz çok erken"

Trump'ın vergi uygulamalarının küresel çaptaki etkisinin ancak diğer ülkelerin vereceği tepkiler de ortaya konduktan sonra net olarak ortaya çıkacağını ifade eden Georgieva, "ABD'nin tarifeleri henüz gelişen bir hikaye. Elimizde olan bilgiler, önceden de gelmesini beklediğimiz ticaret politika unsurları. Bilmediğimiz kısmı, bu politikalara reaksiyonun nasıl olacağı. Tüketicilerin, işletmelerin ve diğer ülkelerin nasıl tepki vereceği. Dolayısıyla, dünya ekonomisi üzerindeki etkiyi düşündüğümde, size cevabım bugün bunu söylemek için çok erken olduğu" ifadelerini kullandı.

Ekonomik yavaşlama merkez bankalarını ne yönde etkileyecek?

Georgieva, dolayısıyla bilinen ve bilinmeyen birçok nokta olduğunu belirterek, "Enflasyon konusunda da işlerin nasıl gelişeceğini görmemiz gerekiyor. Eğer dünyanın bazı bölgelerinde (ekonomik) yavaşlama söz konusu olursa, bu durum merkez bankalarını faizi düşürmeye itebilir." dedi.

"ABD'de sermaye girişinde artış yaşanıyor"

Ekonomik anlamda ABD'nin diğer G20 ülkelerini geride bıraktığını ve salgın öncesi döneme göre ülkeye daha fazla sermaye girdiğini açıklayan Georgieva, güçlü doların yükselen ve gelişmekte olan piyasaların çoğu için zorluk anlamına geldiğine dikkat çekti.