IMF Başkanı Georgieva'dan Davos'ta enflasyon mesajı: Mücadele bitmedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) 'Küresel Ekonomik Görünüm' oturumunda konuştu.

Enflasyonla mücadelenin halen devam etmesi gerektiğini vurgulayan Georgieva, bu alanda önemli ilerleme sağlandığını ancak halen atılacak adımlar olduğunu belirtti.

Georgieva, son yıllarda her enflasyon döneminde faiz oranlarının yükseltilmesi gerektiğini ve enflasyonun durgunluk ortaya çıkararak düştüğünü anımsatarak, ilk defa enflasyonist dönemden çıkışta olumlu büyüme ile ilerlendiğini bildirdi.

ABD'nin üretkenlik konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) oldukça ilerisinde olduğunu hatırlatan Georgieva, üretkenliğin artırılması için girişimcilere çeşitli fırsatlar sunulması gerektiğini söyledi.

Georgieva, AB'de üretkenliğin artırılması için sermaye piyasalarının ve iç pazarın geliştirilmesinin önemine işaret etti.