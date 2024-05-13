IMF Başkanı Georgieva'dan dünya ekonomisiyle ilgili açıklama

Georgieva, Zürih Üniversitesine bağlı İsviçre Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya ekonomisinin 2020'den bu yana şoklara daha yatkın hale geldiğini belirten Georgieva, "Dikkate değer olan tüm bu şoklara rağmen dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu kanıtlaması. Küresel bir resesyonda değiliz." dedi.

Georgieva, geçen yıl ekonomilerin çoğunun resesyona gireceğine dair korkular olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini aktardı.

"Enflasyon neredeyse her yerde düşüşte"

Bu yıl ve gelecek için yüzde 3,2'lik bir büyüme öngördüklerini kaydeden Georgieva, "Bizi çok güçlü şekilde vuran enflasyon neredeyse her yerde düşüşte." diye konuştu.

Georgieva, jeopolitik endişelerin sorulması üzerine ise "Gördüğümüz en dramatik şey dünyanın savaşlar içinde olduğu." yanıtını verdi.

Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşı ile İsrail'in Gazze'yi işgal etmesine işaret eden Georgieva, savaş olduğunda ekonomik öncelikler hakkında rasyonel bir konuşmanın zor olduğunu dile getirdi.

Yapay zeka için "iş gücü piyasasını vuran tsunami" benzetmesi

Georgieva, dönüşümsel güçlerle karşı karşıya olunduğuna da dikkati çekerek, özellikle yapay zekanın gelecek birkaç yıl içinde gelişmiş ekonomilerdeki işlerin yüzde 60'ını, dünya çapındaki işlerin ise 40'ını etkileyebileceğini aktardı. Georgieva, "Bu, iş gücü piyasasını vuran bir tsunamiye benziyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanları ve işletmeleri buna hazırlamak için çok az zaman olduğunu kaydeden Georgieva, iyi yönetilmesi halinde ise üretkenlikte "muazzam" artışa neden olabileceğini ancak aynı zamanda daha fazla yanlış bilgiye ve eşitsizliğe de yol açabileceğini anlattı.

Öte yandan Georgieva'nın konuşması, iklim değişikliği ve gelişmekte olan ekonomilerin borçlarıyla mücadele konusunda harekete geçme çağrısında bulunan protestocular tarafından bir kaç kez bölündü.

Aynı etkinliğe katılan İsviçre Merkez Bankası Başkanı Thomas Jordan ise İsviçre'de enflasyonla mücadelenin artık çok ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Jordan, enflasyon görünümünün çok daha iyi ancak çok fazla belirsizlik olduğunu aktardı.