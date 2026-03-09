IMF Başkanı Georgieva'dan küresel ekonomi için kritik uyarı!

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Japonya Maliye Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen bir sempozyumda Orta Doğu'daki çatışmanın küresel ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi, önemli uyarılarda bulundu.

Çatışma uzarsa enflasyon 40 baz puan yükselecek

Georgieva, petrol fiyatlarındaki yüzde 10’luk artışın yıl boyunca sürmesi halinde küresel enflasyonun 40 baz puan yükseleceğini belirterek, "Orta Doğu’daki yeni çatışmayla birlikte direncin yeniden sınandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

IMF Başkanı, ithal petrol ve doğalgaz tesislerinin de hasar gördüğünü ve kesintilerle karşı karşıya kalındığını vurgulayarak enerji güvenliğinin en öncelikli endişe haline geldiğini belirtti.

Çatışmanın uzadığı senaryoda piyasa güveni, büyüme ve enflasyon üzerinde belirgin olumsuz etkiler görüleceğini belirten Georgieva "Belirsizliklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Bu artık yeni normal" dedi.

"Düşünülmeyene hazırlıklı olun"

Politikacılara seslenen IMF Başkanı, "Bu yeni küresel ortamda düşünülmeyeni düşünün ve ona hazırlıklı olun" ifadelerini kullandı. Georgieva ayrıca ülkelere, olası şoklara karşı mali alan oluşturmalarını tavsiye etti.

Japonya Merkez Bankası’nın uzun süreli düşük enflasyondan çıkış sürecini yönetme biçimini ise takdirle karşılayan Georgieva, "Japonya’yı politika olgunluğu nedeniyle tebrik ediyorum" dedi.