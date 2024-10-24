IMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan küresel ekonomide düşük büyüme ve yüksek borç uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarında küresel ekonomiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Georgieva, dünya ekonomisinin düşük büyüme ve yüksek borç sarmalına girebileceğine dikkat çekerek, bu durumun ekonomiler üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini söyledi.

Georgieva, dünya genelinde ekonomik iyileşmenin kayda değer şekilde ilerlediğini ancak birçok insanın hala ekonomik durumlarıyla ilgili iyi hissetmediğini belirtti. "Enflasyonun, iş gücü piyasasına zarar vermeden hedef seviyelere indirilmesi şart" diyen Georgieva, enflasyonu kontrol altına almanın hükümetler için öncelikli bir hedef olması gerektiğini vurguladı.

IMF Başkanı ayrıca, küresel ticaretin büyümenin temel motoru olmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, ülkelerin bürokrasiyi azaltacak ve yönetim reformları yapacak politikalar geliştirmesi gerektiğini söyledi. Georgieva, Dünya Bankası ile birlikte likidite endişelerini gidermek için ülkelere reform önerilerinde bulunduklarını da ekledi.

BRICS ülkelerinin önerdiği alternatif ödeme sistemi hakkında konuşan Georgieva, bu konuda daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyduklarını ifade etti.