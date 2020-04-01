IMF: Bazı bankacılık sistemlerinin yardıma ihtiyacı olabilir

01 Nisan 2020

Uluslaraarası Para Fonu (IMF), koronavirüs salgınının yol açtığı bozulmanın uzun süre devam etmesinden ağır şekilde etkileyeceği bazı ülkelerin bankacılık sistemlerinin yeniden sermayelendirilmeleri veya yeniden yapılandırılmalarının gerekebileceğini bildirdi.



IMF'in para ve sermaye piyasaları departmanı müdürü Tobias Adrian, temel senaryonun 2009 benzeri büyüme patikasının tekrar edilmesi ve bankaların negatif etkiye dayanabilmesi yönünde olduğunu belirtti, ancak şartların kötüleşebileceği uyarısında da bulundu.



Adrian, "Beklentilerin ötesinde ağır şekilde negatif bir senaryoda, politika yapıcıların bazı bankacılık sistemlerinde yeniden sermayelendirilmeleri veya yeniden yapıandırma yönünde daha fazla adım akmaları gerekebilir" diye konuştu.