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IMF-Dünya Bankası toplantıları başlıyor

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları 12-14 Nisan'da Washington'da yapılacak. Toplantılarda Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temsil edecek.

IMF-Dünya Bankası toplantıları başlıyor
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Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın temsil edeceği Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları 12-14 Nisan'da Washington'da gerçekleştirilecek.

Bakan Albayrak, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak ve temaslar bulunmak üzere dün gece Washington'a geldi.

Albayrak'ın, organizasyon kapsamındaki G-20 Hazine ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na da katılması bekleniyor.

Bakan Albayrak, ayrıca çeşitli üst düzey temaslarda bulunacak ve Amerikalı yatırımcılarla görüşmeler yapacak.

Kaynak: AA

Dunya.com

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