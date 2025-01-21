IMF eski Başekonomisti Rajan'dan Türkiye değerlendirmesi: Önünde çok fırsat var...

IMF eski başekonomisti ve Chicago Üniversitesi ekonomi profesörü Raghuram Rajan, Davos Zirvesi'nde CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven'in sorularını yanıtladı. Rajan değerlendirmelerinde ABD, Avrupa ve Türkiye ekonomisine değindi.

"Trump bir belirsizlik yaratmış durumda"

Rajan, "Trump'ın göreve gelmesi herkesin tartıştığı konu. ABD ne yapacak? Trump bir belirsizlik yaratmış durumda" ifadelerini kullandı. Ticaret açıklarına yönelik Trump'ın olumsuz bir yaklaşımı olduğunu belirten Rajan, gümrük tarifelerini devreye alma planlarının gündemde olduğunu söyledi. Ayrıca, Trump'ın piyasalara önem veren bir lider olarak tanındığını ve piyasaların yüksek gümrük tarifelerine dair endişeler taşıdığını dile getirdi.

Avrupa ekonomisine ilişkin görüşlerini paylaşan Rajan, kıtanın ciddi bir stres altında olduğunu ifade ederek, "Umuyorum ki son dönemdeki yavaş büyüme hızı nedeniyle Avrupalı liderler gerekli politik değişiklikleri yapacaktır" dedi.

"Dolar çok güçlendi stabilize olabilir"

"Dolar çok güçlendi stabilize olabilir" diyen Rajan, varlık fiyatlarının her zaman aynı yönde ilerlemeyeceğini vurguladı. Doların son dönemdeki hızlı yükselişinin ardından bir dengeye kavuşabileceğini belirtti.

Türkiye ekonomisine de değinen Rajan, enflasyonu düşürmek için uygulanan faiz artışlarının etkili olduğunu ancak enflasyonun hala yüksek seviyelerde bulunduğunu söyledi. Rajan, "Türkiye'nin önünde çok fazla fırsat var. Ortadoğu cazip bir yatırım destinasyonu haline gelirse Türkiye açısından fırsat var. Beraber göreceğiz" diyerek Türkiye'nin bölgesel yatırım olanaklarından yararlanabileceğine dikkat çekti.