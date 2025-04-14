IMF finans dünyasını uyardı: Piyasalar şoklara karşı kırılgan

Küresel ekonomi ABD-Çin tarife restleşmesinde dengesini kaybederken, artan jeopolitik gerilimler, bölgesel savaşlar ve ticaret kısıtlamaları piyasaları yeniden şekillendiriyor. IMF de artan riske dikkat çekerek finansal sistemin stres testleriyle güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre, IMF ticaret savaşları ve bölgesel çatışmaların etkilerine dikkat çekerek 2022'den bu yana jeopolitik risklere ilişkin haber akışlarının önemli ölçüde arttığını bildirdi.

Gelişen piyasalar daha kırılgan

IMF raporuna göre, büyük çaplı jeopolitik olaylar hisse senedi piyasalarında tüm ülkeler genelinde aylık ortalama yüzde 1’lik düşüşe neden oluyor. Bu oran, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 2,5’e kadar çıkıyor.

Kurum olası şoklara karşı dirençli bir sistem için bankaların ve finansal kurumların yeterli sermaye ve likidite düzeyine sahip olması gerektiğini belirtiyor. Rapora eşlik eden blog yazısında, stres testleri ve diğer analiz yöntemlerinin, jeopolitik kaynaklı risklerin erken tespiti ve etkin yönetimi açısından kritik önemde olduğu ifade ediliyor.

Risk yönetiminde yeni dönem

Uzmanlara göre, jeopolitik tansiyonun arttığı bir dönemde risk yönetimi yaklaşımlarının güncellenmesi ve kurumların bu tehditlere karşı proaktif önlemler alması, sadece finansal istikrar değil, küresel ekonomik güven ortamı açısından da büyük önem taşıyor.