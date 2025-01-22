IMF gelişmekte olan ülkeleri uyardı: Dayanıklılığı artırın

İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Gopinath, son birkaç yıldır dayanıklılık ve makro istikrar açısından gelişmekte olan piyasaların iyi performans gösterdiğini söyledi.

Gopinath, geçmişte FED'in faiz oranarını artırdığında piyasalarda daha fazla çalkantı olmasını beklediklerini belirterek, IMF'de nelerin kötü gidebileceğine dair çeşitli senaryolar üzerine çalıştıklarını ancak bunların çoğu zaman gerçekleşmediğini anlattı.

Dayanıklılık uyarısı

Özellikle 1990'lardan itibaren gelişmekte olan ülkelerin dayanıklılığının artıtığını belirten Gopinath, borçlanma maliyetlerinin de uzun süre yüksek seyredeceğine işaret etti. Gelişmekte olan piyasaları uyaran IMF Başkan Yardımcısı "ABD doları son birkaç ayda oldukça yükseldi ve şimdi daha güçlü. Ticaret politikası da değiştiği için buna uyum sağlanması gerekecek. Yani gelişmekte olan piyasaların başa çıkması gereken daha birçok sıkıntı var. Gelişmekte olan piyasaların buna karşı dayanıklılık inşa etmeleri gerekecek" dedi.

Kişi başına düşen GSYH büyümesi yavaşladı

Gelişmekte olan piyasalarda kişi başına düşen GSYH büyümesinde önemli bir yavaşlama olduğunu dile getiren Gopinath, 2000'lerin başında kişi başına düşen GSYH büyümesinin yaklaşık yüzde 3,6 olduğunu, bunun pandemiden bu yana yarı yarıya azalarak yüzde 1,8'e düştüğünü anımsattı.

Gopinath, bunun hem üretkenlik artışındaki yavaşlama hem de özel sektör yatırımlarındaki azalmadan kaynaklandığını belirterek, "Gelişmekte olan piyasaların bu durumu değiştirmeleri için yapısal reformlara yatırım yapması gerekiyor" değerlendirmesine bulundu.