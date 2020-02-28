IMF: Koronavirüs nedeniyle büyüme tahminleri düşürülebilir

IMF Dış İlişkiler Direktörü Gerry Rice, hızla yayılan koronavirüsün global ekonomik büyüme üzerinde bir etki yaratacağını ve bunun sonucu olarak IMF'in büyüme tahminlerini düşürmesinin büyük olasılık olduğunu söyledi.

IMF Başkanı Christina Georgieva da haftasonu Riyad'da yapılan G20 toplantısında Çin için 2020 büyüme tahmininin yüzde 6,.0'dan yüzde 5,6'ya düşürülmesinin muhtemel olduğunu ve bunun global büyümeyi 0,1 puan azaltacağını ifade etmişti.



Rice haftalık basın toplantısında, "Dünya için büyüme projeksiyonlarımızı düşürmemiz büyük olasılık" dedi.



IMF, yeni Düna Ekonomik Görünümü raporunu Nisan ayında açıklayacak.

ECB/Lagarde: Salgın henüz bir para politikası yanıtı gerektirir durumda değil

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Banka'nın yayılan koronavirüs salgınına yakın zamanda bir yanıt vereceği yönündeki beklentileri boşa çıkardı. Financial Times'a konuşan Lagarde, "Salgını çok dikkatli şekilde takip ediyoruz, ancak salgın henüz enflasyon üzerinde kalıcı bir etki yapma aşamasında değil ve bu nedenle bir para politikası yanıtı gerektirmiyor" dedi.

Lagarde, ECB'in para politikanı değiştirmesi için koronavirüsün Euro Bölgesi ekonomisi üzerinde kalıcı, uzun süreli bir şoka neden olması gerektiğini belirterek, "Kesinlikle henüz o noktada değiliz" diye konuştu.