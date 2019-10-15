IMF, küresel büyüme tahminlerini düşürdü

15 Ekim 2019

IMF, para politikasının ekonomideki riskleri ortadan kaldırmanın, görünümü düzeltmenin tek yolu olamayacağını belirterek, mali hareket olanı olan ülkeleri bir kez daha bunu kullanmaya çağırdı.



IMF bugün yayınladığı "Global Ekonomik Görünüm" raporunda global ekonomi için büyüme tahminini bir kez daha düşürdü. Nisan ayında yayınladığı raporda global GSYH'nın bu yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini tahmin eden ve Temmuz'da bu beklentisini yüzde 3,2'ye indiren IMF, bugünkü raporda da büyüme 2019 tahminini yüzde 3,0'a çekti. IMF, 2020 yılı GSYH büyüme tahminini de yüzde 3,5'ten 3,4'e revize etti.



Global görünüm için aşağı yönlü risklerin yüksek olduğunu ifade eden IMF, ticaret bariyerleri ve Brexit ile ilişkili risklerin de dahil olduğu jeopolitik risklerin tedarik zincirlerini daha da bozabileceğini, güvene, yatırımlara ve büyümeye zarar verebileceğini vurguladı.



Bu tür gerilimlerin ve diğer yurt içi politika belirsizliklerinin gelişmekte olan piyasa ekonomileri için öngörülen büyümede toparlanmayı negatif etkileyebileceğini anlatan IMF, bu risklerin gerçekleşmesinin risk algılamalarında ani değişikliklere yol açabileceğini ve finansal kırılganlıklara maruz bırakabileceğini vurguladı.



IMF,gelişmekte olan ekonomiler için 2019 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,9'a indirirken, 2020 tahminini de yüzde 4,7'den 4,6'ya revize etti.



"Para politikası kentteki tek oyun olamaz ve mali politika ile desteklenmeli" ifadelerini kullanan IMF baş ekonomisti Gita Gopinath, Almanya gibi üyelerin negatif borçlanma faiz oranlarının avantajını sosyal ve altyapı sermayesine kullanması gerektiğini savundu.



Gopinath, "Eğer büyüme daha da kötüleşir ise, uluslararası koordine edilmiş bir mali yanıt gerekebilir" dedi. Parasal gevşeme büyümeyi desteklerken, finansal risklerin birikmemesini sağlamanın önemli olduğunu belirten Gopinath, faizlerin uzun süre düşük kalmasının beklendiği ortamda finansal kırılganlık risklerinin ciddi şekilde büyüdüğüne de dikkat çekti.

IMF, üye ülkelerin verimliliği, direnci artırmak için yapısal reformlar gerçekleştirmeleri gerektiğini de vurguladı.