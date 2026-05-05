IMF küresel ekonomi için büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Basra Körfezi bölgesinde uzayan savaş nedeniyle küresel ekonomi için yapılan öngörülerin geçerliliğini yitirdiğini söyledi. İran'a yönelik saldırıların uzamasıyla birlikte daha karamsar bir IMF büyüme tahmini senaryosu devreye girdi.

Georgieva, Los Angeles şehrinde düzenlenen Milken Enstitüsü konferansında katılımcılara hitap etti. Başkan, küresel ekonomiye yönelik olarak sadece üç hafta önce hazırlanmış olan rapordaki iyimser beklentilerin artık tamamen geride kaldığını belirtti.

Olumsuz senaryoda IMF büyüme tahmini geriliyor

Kurum, geçtiğimiz ay yakından takip edilen dünya ekonomik görünüm raporunda savaşın kısa sürede biteceğini varsayan bir referans senaryo sunmuştu. Ancak sahada uzayan çatışmalar bu iyimser tabloyu tamamen değiştirdi.

Şu anda geçerli olan olumsuz senaryoya göre yeni IMF büyüme tahmini yüzde 3,1 seviyesinden yüzde 2,5 seviyesine indi. Küresel enflasyon öngörüsü ise yüzde 4,4 seviyesinden yüzde 5,4 seviyesine çıktı.

Talebi destekleyen politikalara eleştiri geldi

Georgieva, savaşın tüketiciler ve işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmeye çalışan politika yapıcıları eleştirdi. Bu tür destekleyici politikaların petrol talebini yapay olarak canlı tuttuğunu ifade etti.

Başkan, arz daralırken talebin de bunu takip etmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililere ateşe benzin dökmemeleri konusunda net bir uyarı yaptı.

Açıklanan bu keskin revizyon, sadece bu çeyreği değil yılın geri kalanındaki genel ekonomik trendi de yavaşlayan büyüme ve inatçı enflasyon yönünde şekillendiriyor.