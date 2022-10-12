IMF: Küresel kamu borcu bu yıl yüksek kalacak

IMF, Mali İzleme Raporu'nun ekim sayısını "İnsanların Toparlanmasına Yardımcı Olmak" başlığıyla yayımladı.

Raporda, 2021 ve 2022'de gelişmiş ve yükselen piyasa ekonomilerinde mali açıkların keskin bir şekilde düştüğü ancak gelir grupları genelinde salgın öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Gelişmiş ekonomiler ve Çin hariç yükselen piyasa ekonomileri için ortalama açıktaki daralmanın dikkat çekici olduğu belirtilen raporda, bunun enflasyonun arttığı bir dönemde salgınla ilgili önlemlerin gevşemesini yansıttığı kaydedildi.

Raporda, küresel kamu borcunun 2022'de GSYH'nin yüzde 91'ine ulaşmasının beklendiğine dikkat çekilerek, bu oranın birçok ülkedeki son düşüşe rağmen salgın öncesi seviyelerin yaklaşık 7,5 puan üzerinde olduğu bildirildi.

Gıda ve enerji fiyatlarındaki keskin artışın hükümet bütçeleri üzerinde baskı oluşturduğuna işaret edilen raporda, küresel finansal koşullar daha zorlu hale geldikçe bütçe baskılarının sıkılaştığı aktarıldı.

Raporda, en düşük gelirli ekonomilerin neredeyse yüzde 60'ının halihazırda borç sıkıntısı içinde veya yüksek risk altında olduğu kaydedildi.

Küresel ekonominin devam eden sıkı finansman koşulları nedeniyle yavaşladığı vurgulanan raporda, düzenli borç yeniden yapılandırmaları için daha fazla borç şeffaflığı ve daha iyi mekanizma oluşturulması çağrısında bulunuldu.