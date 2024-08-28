IMF raporunda önemli uyarı: Türkiye ekonomisine ek sıkılaştırma gerekebilir

Raporda, sıkı para ve gelir politikalarının iç talebi baskılayarak 2024 yılı büyümesini yüzde 3,4 seviyesine indireceği öngörülüyor. 2025 yılı için mali politikanın daraltıcı hale gelmesi ve reel politika oranlarının pozitif kalmasının büyümeyi yüzde 2,7'ye daha da ılımlılaştıracağı ve enflasyonu yüzde 24 seviyesine çekeceği belirtiliyor.

IMF, orta vadede enflasyonda daha fazla düşüş beklerken, bu durumun güveni artırarak büyümenin yüzde 3,5-4 potansiyeline geri döneceğini tahmin ediyor. Ancak, enflasyon hedeflerine ulaşılamazsa ek sıkılaştırmanın gerekebileceği uyarısında bulunuldu.

IMF yetkilisi James P. Walsh, Türkiye'deki ekonomik dönüşümün cari açığın ve piyasa duyarlılığının iyileşmesine katkı sağladığını vurguladı. Uluslararası rezervlerin arttığını ve Türkiye'nin egemen risk notunun yükseldiğini belirtti. Ancak, enflasyonun düşüşü konusunda daha büyük mali konsolidasyon ve sıkı politikaların gerektiğini ifade etti. Enflasyon beklentilerinin TCMB’nin tahmin aralığına yaklaşması gerektiği vurgulandı.

Raporda, küresel enerji fiyatları ve jeopolitik riskler gibi dış faktörlerin enflasyonu etkileyebileceği, bu risklerin azaltılması için enflasyon beklentilerinin yeniden sabitlenmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin finansal istikrarının sürdürülmesi için sürekli reform ve dikkat gerektiği vurgulandı.