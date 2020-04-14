IMF: Türkiye 2020'de yüzde 5 küçülecek

14 Nisan 2020

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) '2020 yılı Bahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu' yayımlandı. CoVID-19 salgınının yol açtığı sağlık krizinin yarattığı ekonomik etkilerin bugüne kadar hiçbir ekonomik krize benzemeyen bir kriz ortaya çıkardığına işaret eden Uluslararası Para Fonu(IMF), global ekonomi için tahminlerinde keskin aşağı yönlü revizyona gitti.



2019 raporunda global ekonominin 2020'de yüzde 3,4 büyüyeceğini tahmin eden ve Ocak 2020'de yayınladı raporda bu tahmini yüzde 3,3 olarak revize eden IMF, bugün yayınladığı 2020 Dünya Ekonomik Görünümü raporunda ise global ekonominin 2020'de yüzde 3 daralacağını tahmininde bulundu.



Raporda, "Temel senaryomuzda salgının 2020'nin ikinci yarısında azalacağını ve yayılmayı önleme tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılacağını öngörüyoruz" değerlendirmesini yapan IMF, global büyüme tahminlerine yönelik aşırı belirsizlik olduğunu belirtti.

Türkiye için yüzde 3 büyüme öngörüsünü yüzde 5 daralma olarak revize etti



Uluslararası Para Fonu(IMF), koronavirüs salgınının etkisiyle Türkiye ekonomisinin bu yıl yüksek oranda gerilemesini, gelecek yıl toparlamasını bekliyor.



IMF'in '2020 yılı Bahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, bir önceki raporunda Türkiye için bu yıl yüzde 3 olan büyüme beklentisi yüzde 5 küçülmeye revize edildi. IMF, Türkiye ekonomisinin gelecek yıl yüzde 5 büyümeye döneceğini tahmin ediyor.



IMF Raporunda ortalama tüketici fiyat beklentisi 2020 yılı için yüzde 12,6'dan yüzde 12'ye revize edilirken, gelecek yıl için beklenti de yüzde 12 olarak açıklandı.



IMF, cari işlemler dengesi/GSYH beklentisini bu yıl için yüzde -0,6'dan yüzde 0,5'e revize etti, gelecek yıl beklentisini -%0,2 olarak açıkladı.



IMF'in işsizlik oranı için beklentisi bu yıl yüzde 17,2, gelecek yıl yüzde 15,6 seviyesinde belirlendi. Bir önceki raporda bu yıl için beklenti yüzde 13,8 seviyesinde bulunuyordu.

2021'de global büyüme tahmini yukarı yönlü revize etti



"Koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler ekonomik aktivitede üzerinde kısa vadede baskı yaratmış olabilirler, ancak bunları insani ve ekonomik sağlık için uzun vadeli yatırım olarak görmek gerekli" ifadelerini kullanan IMF, 2021 yılında ise global büyüme tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 5,8 seviyesine çıkardı.



IMF baş ekonomisti Gita Gopinath da raporun ön sözünde yaptığı değerlendirmede, "Son Dünya Ekonomik Görünümü raporundan bu yana dünya dramatik şekilde değişti. Bu kriz önceki hiçbir krize benzemiyor. Global ekonomiye ilişkin yaptığımız tahminler salgının izleyeceği patikaya ve yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin etkisine ilişkin cari düşüncelerimizi yansıtıyor. Bu yıl global ekonominin Büyük Bunalım'dan bu yana görülen en kötü resesyona yaşaması büyük olasılık" ifadelerini kullandı.



IMF raporunda salgının etkilerinin üstesinden gelmek için güçlü çok uluslu işbirliğinin zaruri olduğunu belirtilirken, "Ülkelerin virüsün yayılmasının yavaşlatılması, aşı ve tedavi geliştirilmesi alanlarında birlikte çalışmaları gerekli. Virüse tıbbı çözüm bulunana kadar, hiçbir ülke salgına karşı güvende değil" denildi.



IMF raporunda, gelişmiş ekonomilerin 2020 yılında yüzde 6,1 daralacağını tahmin ederken, ABD için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde -5,9'a indirdi. Euro Bölgesi için yüzde 1,3 olan büyüme tahminini yüzde 7,5 daralma olarak değiştiren IMF, Alman ekonomisinin yüzde 7, Fransa ekonomisinin yüzde 7,2 ve İtalya ekonomisinin yüzde 9,1 daralacağı tahmininde bulundu.



Japonya'da GSYH'nın 2020 yılında yüzde 5,2 küçüleceğini öngören IMF, İngiltere ekonomisinde ise küçülmenin yüzde 6,5 olacağı beklentisini ortaya koydu.



Gelişmekte olan piyasaların ve kalkınmakta olan ekonomilerin ise 2020 yılında sadece yüzde 1 daralacaklarını tahmin eden IMF, Çin ekonomisi için yüzde 6 olan büyümü tahminini yüzde 1,2'ye, Hindistan için yüzde 5,8 olan büyüme beklentisini ise yüzde 1,9'a düşürdü.



Yılın ikinci yarısında koronavirüs salgınının kontrol altına alınacağı ve toparlanmanın şartlarının oluşturulacağı temel senaryosu ile 2021 tahminlerini de revize eden IMF, global ekonomi için 2021 büyüme tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 5,8'e çıkardı.



Gelişmiş ekonomiler için 2021 büyüme tahminini yüzde 1,6'dan yüzde 4,5'e yükseltirken IMF, gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminini de yüzde 4,6'dan yüzde 6,6'ya revize etti.