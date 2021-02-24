  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. IMF, Türkiye büyüme beklentisini yüzde 6'ya çıkardı
Takip Et

IMF, Türkiye büyüme beklentisini yüzde 6'ya çıkardı

IMF, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme beklentisini %6'ya yükseltti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti.

IMF'in "G-20 Gözetim Notu"na göre, Ekim raporunda yüzde 5 olarak tahmin edilen Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, yüzde 6'ya yükseltildi.

IMF, 2022 yılında Türkiye'nin yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. Kurum Ekim raporunda 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4  olarak açıklamıştı.

IMF'nin 2020 yılı için beklentisi ise yüzde 1,2 büyüme yönünde oldu.

Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 4'e yükselttiMoody's Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 4'e yükselttiEkonomi Haberleri

 