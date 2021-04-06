IMF, Türkiye için büyüme beklentisini değiştirmedi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin büyüme beklentilerinde değişiklik yapmadı.

IMF'nin "Global Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, ocak ayında açıklanan G-20 Görünüm raporunda yüzde 6 olarak tahmin edilen Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, yine aynı seviyede açıklandı. IMF, 2022 yılında Türkiye'nin yüzde 3,5 büyüyeceği tahmini de korudu.

Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12,5

Rapora, enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 13,6, yıl sonunda yüzde 12,5 olacağı beklentisine yer verildi. Bir önceki raporda ortalama enflasyon beklentisi yüzde 11,9, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12 seviyesinde bulunuyordu.

Küresel büyüme beklentisi yüzde 6'ya çıktı

Dünya Ekonomik Görünüm Nisan 2021 raporunda bir önceki raporda yüzde 5,5 olan küresel ekonomik büyüme beklentisi yüzde 6’ya yükseltilirken, 2022 için öngörülen büyüme ise yüzde 4,4’e yükseltildi.

IMF Başekonomisti büyüme patikalarının “tehlikeli şekilde” ayrışmaya başladığına da dikkat çektiği konuşmasında ABD’nin gelişmiş ekonomiler arasında pandemi öncesi GSYH’yi yakalayacak tek ekonomi olacağını belirtti.

Çin için yüzde 8,4 büyüme öngörüldü.