IMF, Türkiye'nin büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti!
Uluslararası Para Fonu (IMF), '2025 Yılı Global Ekonomik Görünüm Raporu Temmuz Güncellemesi'ni yayımladı. Rapora göre Türkiye'nin 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Uluslararası Para Fonu (IMF), '2025 Yılı Global Ekonomik Görünüm Raporu Temmuz Güncellemesi'ni kamuoyuna paylaştı.
Bu rapora göre IMF, Türkiye'nin 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Yayımlanan raporda, Türkiye için 2025 yılı büyüme tahmini nisan ayında açıklanan '2025 Yılı Bahar Global Ekonomik Görünüm Raporu'ndaki yüzde 2,7'den yüzde 3,0'a çıkarıldı.
2026 yılı için GSYH büyüme tahminini de gözden geçirerek yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseltti.