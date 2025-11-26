IMF'den Almanya'ya kritik uyarı

Fon, 4. Madde konsültasyonu kapsamında IMF personelinin ülkeye ziyareti sonunda elde edilen ön bulguları paylaştı.

IMF'den yapılan açıklamada, birkaç yıl süren büyük ekonomik şoklar ve negatif büyümenin ardından, Almanya'nın bu yılın başlarında mali kurallarında yaptığı tarihi reformun, iç yatırım ve tüketimin kademeli olarak hızlanmasıyla ekonomik toparlanmanın zeminini hazırladığı belirtildi.

Bununla birlikte orta vadeli beklentilerin hızlı nüfus yaşlanması ve zayıf verimlilik artışı nedeniyle sınırlı kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, bu nedenle mevcut mali alanın ekonominin uzun vadeli üretim kapasitesini artırmak için akıllıca kullanılmasının önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu çabaların büyümeyi destekleyici yapısal reformlarla tamamlanması gerektiği aktarılarak, daha fazla inovasyon ve dijitalleşmenin teşvik edilmesi, bürokrasinin azaltılması, özellikle kadınlar, yaşlı çalışanlar ve göçmenler arasında işgücü arzı kısıtlarının giderilmesi ve sınır ötesi ticaret ve yatırım engellerinin azaltılması ile sermaye ve enerji piyasalarının daha iyi entegre edilmesi dahil Avrupa ekonomik entegrasyonunun derinleştirilmesinin bu reformlar arasında yer aldığı kaydedildi.

Fonun açıklamasında, riskleri kontrol altında tutmak için ihtiyatlı finans sektörü politikalarının sürdürülmesinin de önemli olduğu dile getirildi.

Görünüme yönelik riskler aşağı yönlü

Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,2 büyümesinin beklendiği belirtilen açıklamada, son yıllardaki zayıf büyümenin, kısmen uzun süredir askıda kalan yapısal reformlar ve ihracat pazarlarındaki artan rekabet nedeniyle temel verimlilik artışının da sınırlı olmasından kaynaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, yetkililerin bu yıl başında yürürlüğe koyduğu borç freni reformunun, ekonomik toparlanmayı kademeli olarak desteklemesinin beklendiği belirtilerek, 2026–2027'de planlanan mali genişleme ve para politikasındaki gevşemenin gecikmeli etkilerinin gelecek yıllarda büyümeyi artıracağı, büyüme artışının 2026'da yüzde 1'e, 2027'de ise yüzde 1,5'e çıkmasının öngörüldüğü kaydedildi.

IMF'nin açıklamasında, "Ancak ülke içinde ve AB düzeyinde daha cesur reformlar yapılmazsa, Almanya hala kalıcı olarak zorlu bir orta vadeli büyüme görünümüyle karşı karşıya." değerlendirmesi yer aldı.

Görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü olduğuna işaret edilen açıklamada, jeopolitik gerilimlerin artmasının, ticaret çatışmalarının tırmanmasının ve emtia fiyatlarındaki oynaklığın başlıca dış riskler arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde beklenenden yavaş verimlilik artışının, kamu yatırım projelerinin zayıf uygulanmasının ve kalıcı işgücü eksikliğinin de büyümeyi sınırlayabileceği ve mali baskıları artırabileceği ifade edildi.