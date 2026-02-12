IMF’den Almanya’ya reform vurgusu

IMF İcra Direktörleri Kurulu, Almanya için 4. Madde konsültasyonunu tamamladı.

Fondan yapılan açıklamada, Alman ekonomisinin son yıllarda büyük şoklarla karşı karşıya kaldığı ve bu olumsuz etkilerin temel verimlilik artışının zayıf olmasıyla daha da kötüleştiği aktarıldı.

Açıklamada, 2022 ortasında yaşanan enerji fiyat şoku ile enflasyonu kontrol altına almak için uygulanan hızlı parasal sıkılaşmanın 2023-2024 döneminde negatif büyümeye katkıda bulunduğu, ekonominin 2024'ün sonlarında toparlanma sürecine girdiği ancak toparlanmanın hızının ticaretteki yeni ters rüzgarlar nedeniyle sınırlı kaldığı belirtildi.

Son yıllardaki zayıf büyümenin, kısmen uzun süredir ilerleme kaydedilemeyen yapısal reformlar ve ihracat pazarlarında artan rekabet nedeniyle temel verimlilik artışının yetersizliğini yansıttığı aktarılan açıklamada, yavaş ekonomik büyümenin, işsizliğin artması ve yarı zamanlı istihdamın artmasıyla iş gücü piyasasının zayıflamasına yol açtığı, enflasyonun ise daha düşük enerji fiyatları ve zayıf iç talebin desteğiyle kontrol altına alındığı belirtildi.

IMF'nin açıklamasında, "Yetkililerin 2025'te borç freni kuralında gerçekleştireceği tarihi reformun kademeli bir ekonomik toparlanmayı desteklemesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

2026-2027 döneminde planlanan mali gevşemenin ve son dönemdeki parasal genişlemenin gecikmeli etkilerinin gelecek birkaç yıl boyunca büyümeyi artırmasının öngörüldüğü de belirtilen açıklamada, büyümenin iç talep öncülüğünde gerçekleşmesiyle Almanya'nın cari işlemler dengesinin zamanla kademeli olarak düşmesinin ancak pozitif kalmayı sürdürmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2’lik hedefine yakın kalmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Orta vadede yüksek kamu yatırımlarının ekonominin üretim kapasitesine katkı sağlaması beklense de Almanya'nın kalıcı olarak zorlu bir büyüme görünümüyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, çalışma çağındaki nüfusun gelecek beş yıl içinde diğer G7 ekonomilerine göre daha keskin bir şekilde azalmasının öngörülmesiyle hızlı nüfus yaşlanmasının zorluklar arasında yer aldığının altı çizildi.

Açıklamada, hem yurt içinde hem de Avrupa Birliği (AB) düzeyinde ekonomik verimliliği artıracak ve inovasyonu teşvik edecek daha fazla reform yapılmadığı takdirde verimlilik artışının sınırlı kalmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 ve gelecek yıl yüzde 1,5 büyümesinin beklendiği ifade edildi.