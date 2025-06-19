IMF'den Avrupa'ya büyüme uyarısı

IMF ekibinin Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin 4. madde kapsamında yaptığı değerlendirmeye ilişkin sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, Avrupa ekonomisinin rekor düzeyde düşük işsizlik, genel olarak hedeflenen manşet enflasyon ve istikrarlı bir finansal sistem ile dayanıklılığını koruduğu ifade edildi.

Ancak politika yapıcıların ticari gerilimler, savunma harcamaları için artan talep ve enerji güvenliği gibi artan zorluklarla karşı karşıya kaldığı belirtilen bildiride, ayrıca düşük verimlilik, hızlı yaşlanma ve zayıf orta vadeli büyüme gibi sorunların bulunduğuna işaret edildi.

Bildiride, Avro Bölgesi ekonomisinin, yüksek gümrük tarifeleri, ticaret politikası belirsizliği ve jeopolitik risklerin giderek arttığı zorlu bir küresel ortamda ilerlediği belirtildi.

Avro Bölgesi büyümesinin 2025'te yüzde 0,8 ile ılımlı kalacağı, 2026'da ise yüzde 1,2'ye yükseleceğinin öngörüldüğü ifade edilen bildiride, ticari gerilimler ve artan belirsizliğin, iç talep ve ihracat görünümünü kararttığı, Avrupa'daki jeopolitik durumun da yatırım ve tüketim üzerinde baskı oluşturmasının beklendiği bilgisi verildi.

Bildiride, bölgede manşet enflasyonun yüzde 2'ye yakın olduğu, çekirdek enflasyonun da 2026 yılında yüzde 2'ye gerileyeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

"Büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü"

Büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğuna dikkatin çekildiği bildiride, "Ticaret politikası belirsizliği, gümrük tarifelerinin daha da tırmanması veya jeopolitik gerilimler talep ve büyüme üzerinde beklenenden daha fazla baskı yaratabilir. Bunlar, daha fazla ülkenin savunma harcamalarını artırması halinde beklenmeyen ilave mali gevşemenin olası olumlu etkilerinden muhtemelen daha ağır basacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, enflasyona yönelik risklerin ise iki yönlü olduğuna işaret edilerek, enerji dışı mal fiyatlarının beklenenden daha düşük olması, beklenenden daha zayıf faaliyet ve ücretler ile son dönemde avronun değer kazanmasının enflasyonu baz senaryoya göre daha düşük seviyelere çekebileceği belirtildi.

Mali harcamaların baz senaryoda varsayılandan daha büyük veya daha enflasyonist olabileceği, jeopolitik gerilimler, tedarik zinciri aksaklıkları ve gümrük tarifelerinin tırmanmasının ithalat fiyatlarında daha hızlı artışlara yol açabileceği ve ücret artışlarının beklenenden daha zayıf yavaşlayabileceği kaydedildi.

Bildiride, yapısal sınırlamaların orta vadeli görünüm üzerinde baskı oluşturduğu vurgulanarak, "Ticaret politikası belirsizliğinin devam etmesi, gümrük tarifelerinin artması, enerji fiyatlarının hala yüksek ve değişken olması ve değişen jeopolitik bağlam gibi riskler, yaşlanma, beceri eksiklikleri ve zayıf verimlilik eğilimlerinden kaynaklanan mevcut zorluklara eklenmektedir." ifadesine yer verildi.