IMF’den bir likidite adımı daha

16 Nisan 2020

Hilal SARI

IMF Başkanı Georgieva, Covid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, Kısa Vadeli Likidite Hattı'nın kurulduğunu duyurdu. Ülkeler bu yeni hattan IMF kotalarının yüzde 145’ine kadar erişim sağlayabilecek. Öte yandan Türkiye'nin yeni bir dış kaynak sağlayıp sağlamayacağı yakından takip edilmeye devam ediliyor ve uluslararası ajansların haberlerine göre Türkiye ABD ile swap hatları konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Reuters'ta geçen hafta yayımlanan bir haberde yetkililer IMF'nin içerisinde yer aldığı finansman yollarının ‘bir seçenecek olmadığını’, Fed swap hattı için temasta olduklarını, Dünya Bankası ve G20 kapsamı başta olmak üzere diğer ticaret ortaklarıyla da finansman için görülşmeler yaptıklarını belirttiler. Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı da önceki gün G20 zirvesi sırasında G20 ülkelerinin swap hattı imkanları konusunda daha fazla şey yapabileceğini söylemişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, küresel finansal güvenlik ağını daha da güçlendirmek amacıyla Kısa Vadeli Likidite Hattı'nın (SLL) kurulduğunu duyurdu. Georgieva, yaptığı açıklamada, söz konusu hattın kısa vadeli ödemeler dengesi desteğine ihtiyaç duyan üye ülkeler için önemine değindi.

Kotanın yüzde 145’ine kadar imkan

"Yönetim kurulumuz, fonun Covid-19'a yönelik müdahalelerinin bir parçası olarak, küresel finansal güvenlik ağını daha da güçlendirmek için Kısa Vadeli Likidite Hattı'nın kurulmasını bugün onayladı" diye konuşan IMF Başkanı, Kısa Vadeli Likidite Hattı'nın ülkelerin kotasının yüzde 145'ine kadar dönen erişim sağlayacabileceğini belirtti. Hattın ülkelerin likidite tamponlarını güçlendirmesi ve likidite baskılarını yönetmesine yardımcı olması hedefleniyor. Georgieva, söz konusu hattın IMF'nin araç setindeki kritik bir boşluğu dolduracağını ve kaynakların daha verimli bir şekilde tahsis edilmesini kolaylaştıracağını bildirdi.

Türkiye bu hattan en fazla 9,22 milyar dolar sağlayabilir

Türkiye’nin kotası 26 Ocak 2016 tarihli kararla üç katın üzerinde artırılarak 4.658,6 milyon SDR’ye (Özel Çekme Hakkı, hem bir rezerv türü hem de IMF’nin hesap birimidir. Dolar, euro, yuan, yen ve sterlinin belirli ağırlıklarda bir sepette toplanmasıyla oluşturulur) çıkartılmıştı. 16 Nisan itibariyle 1 SDR’nin dolar karşılığı 1,3650. Yani Türkiye’nin IMF’deki toplam kotası 16 Nisan itibariyle (4.658,6 milyon SDR X 1,3650 = 6.358,98 milyon dolar) yaklaşık 6,36 milyar dolar. Kısa vadeli likidite imkanında ülkelere kotanın yüzde 145’ine kadar imkan sağlanıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin SLL’den yararlanabileceği dolar likiditesi toplamı yaklaşık 9,22 milyar dolar.

‘Yetmez ama yine de olumlu bir gelişme’

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül, IMF’nin bu kısa vadeli likidite imkanı için “Yeterli olmasa da şu an ekonominin her türlü imkana ihtiyacı var” diyor ve imkanın nasıl kullandırılacağının detaylarının de dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Swap görüşmelerine ilişkin ise, ‘döviz ihtiyacına karşılık bir kanalımızın olmasının piyasaya bir rahatlama getireceğini’ belirten Şengül uyarıyor: “Ancak bu kısa vadeli bir imkan. Pandemi sırasında oluşan ekonomik hasarı telafi etmek için kullanılabilecek bir enstrüman değil swap. Çünkü kısa vadeli. Bizim kalıcı sermayeye ihtiyacımız var. Bu da ancak kredi imkanlarını değerlendirerek mümkün mevcut ortamda.”

G20 borç erteleme için prensipte anlaştı

G20 ekonomileri çarşamba günü gerçekleştirdikleri sanal zirvenin ardından yaptıkları açıklamada dünyanın en fakir ekonomilerinin borçlarının ödemelerinde ertelemeye gidilmesi konusunda koordineli bir yaklaşım izlemek konusunda anlaştı. Tüm iki taraflı resmi kreditörlerin borçların askıya alınması girişimine katılacağı belirtilen açıklamada G20 özel kreditörlerin de karşılaştırılabilir açıdan girişime katılmaya çağırdı. Zirveye ev sahipliği yapan Suudi Arabistan’ın Maliye Bakanı Muhammed el-Jedaan, borç ve faiz ödemelerinin dondurulması adımının ülkelere 20 milyar dolara kadar olan kaynağı Covid-19’la mücadeleye ayrma imkanı sağladığını söyledi. Finansal adımlar arasında kapsamlı IMF destek paketi sağlamak; Dünya Bankası ve çok uluslu kalkınma bankaları tarafından önerilen ve 200 milyar dolardan daha fazlaya denk gelen desteğin acil olarak uygulanması yer alıyor.

‘Çin’in katkısı önemli’

Zirve sonrası vurgu yapılan bir diğer önemli konu da fakir ülkelerin borç moratoryumuna Çin’in de katkı sağlamasının büyük önem taşıyor olması. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz Reuters’a yaptığı açıklamada borç moratoryum kararlarının yeni önlemlerle devam edeceğini söyleyerek “Önceki krizlerdekinden çok daha fazla uluslararası işbirliğine ihtiyaç var. O nedenle sadece her zamanki ülkelerin değil Çin’in de bu uluslararası çabalara katılması kritik önem taşıyor” dedi.

