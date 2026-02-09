IMF'den dolar değerlendirmesi

Georgieva, Pazartesi günü Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, "Döviz kurundaki kısa vadeli dalgalanmalara kapılmamalıyız. Doların rolünde yakın zamanda bir değişiklik görmüyorum" yorumunu yaptı.

"İnsanlar, doların uluslararası para sisteminde neden bu kadar önemli bir rol oynadığını yakından incelemeli" diyen Georgieva, bunun nedenlerini "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sermaye piyasalarının derinliği ve likiditesi, ekonominin büyüklüğü ve ABD'nin girişimci ruhu" olarak gösterdi.

Georgieva, doların zayıflamasının birçok gelişmekte olan piyasa için "iyi" olabileceğini, çünkü bunun dış borç faiz ödemelerini hafiflettiğini söyledi. Georgieva "Dolar cinsinden borç alanlar artık daha az ödeyecekler" diye konuştu.

Bloomberg, Çinli düzenleyici kurumların finans kuruluşlarına yoğunlaşma riskleri ve piyasa oynaklığı endişeleri nedeniyle ABD Hazine tahvillerindeki varlıklarını azaltmaları yönünde tavsiyede bulunduğunu bildirmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent geçen hafta ABD'nin "her zaman güçlü bir dolar politikası izlediğini" ve yetkililerin doların değerini düşürmek için müdahale etmediğini söylemişti. Bu açıklamaların öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump'a doların değer kaybından endişe duyup duymadığı sorulduğunda "Hayır, bence harika" yanıtını vermişti.