IMF'den güçlü mali ve parasal desteği sürdürme çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonominin kritik bir dönemeçte olduğunu söyledi.

Ülkelerin krizin derinliklerinden çıkmaya başladığına işaret eden Rice, ancak COVID-19 vakalarındaki artışın toparlanmanın ne kadar zor ve belirsiz olacağını gösterdiğini dile getirdi.

Dünya Ekonomik Görünüm raporu 26 Ocak'ta güncellenecek

Rice, ekonomik görünüme yönelik halen büyük bir belirsizlik olduğunu vurgulayarak, "Yani, çabalarımızdan vazgeçmenin zamanı değil. Politika müdahalesi birçok yönden benzersiz, mali ve para politikası çabalarına bakarsanız güçlü olmuştur ve güçlü olmaya devam etmesi gerekir." dedi.

Dünya Ekonomik Görünüm raporunun 26 Ocak'ta güncellemesinin yayımlanacağını belirten Rice, raporun son gelişmeleri yansıtacak küresel ekonomik tahminleri içereceğini aktardı.

IMF, Ekim 2020'de yayımladığı son raporunda, küresel ekonomideki daralmanın özellikle gelişmiş ekonomilerde tahminlerden iyi gelen ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerinin etkisiyle öngörülenden daha az olacağını belirterek, dünya ekonomisinin 2020'de yüzde 4,4 küçülmesinin, 2021'de ise yüzde 5,2 büyümesinin beklendiğini bildirmişti.