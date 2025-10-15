IMF'den kritik borç uyarısı: 1948'den bu yana en yüksek seviyeye çıkacak

IMF, Mali İzleme Raporu'nun ekim sayısını "Daha Akıllıca Harcama: Verimli ve İyi Tahsis Edilmiş Kamu Harcamaları Ekonomik Büyümeyi Nasıl Artırabilir?" başlığıyla yayımladı.

Raporda, küresel kamu borcunun 2029 yılına kadar GSYH'nin yüzde 100'ünün üzerine çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

Böyle bir senaryoda kamu borcunun 1948'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşacağı kaydedilen raporda, bunun pandemi öncesi tahminlere kıyasla daha yüksek ve dik bir borç artış eğrisini yansıttığı, ayrıca risk dağılımının geniş ve borcun daha da hızlı bir şekilde artması yönünde eğilim gösterdiği aktarıldı.

Raporda, yüzde 5'lik bir riskle borcun 2029'da GSYH'nin yüzde 123'üne ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Birçok büyük ekonominin kamu borcu GSYH'nin yüzde 100'ünden fazla

Kamu borcu görünümünün çeşitlilik gösterdiğine işaret edilen raporda, ülkelerin bütçe açıkları ve borç düzeyleri bakımından önemli ölçüde farklılaştığı ifade edildi.

Raporda, birçok büyük ekonominin kamu borcunun GSYH'nin yüzde 100'ünden fazla veya bu seviyeyi aşma yolunda olduğu aktarıldı.

Gelecek beş yılda kamu borcu GSYH'nin yüzde 100'ünü aşan ülke sayısının kademeli olarak azalmasının beklendiği belirtilen raporda bu ülkelerin dünya GSYH'si içindeki payının da artacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Raporda, G20 içinde bu ülkeler arasında Kanada, Çin, Fransa, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD'nin yer aldığı belirtilerek, bu ülkelerin genellikle derin ve likit devlet tahvili piyasalarının bulunduğu ve geniş politika seçeneklerine sahip oldukları için mali risklerinin "orta" düzeyde olduğu aktarıldı.

Birçok gelişmekte olan ülke zorlu mali koşullarla karşı karşıya

Buna karşın birçok gelişmekte olan piyasa ve düşük gelirli ülkenin borç seviyelerinin görece düşük olmasına rağmen çok daha zorlu mali koşullarla karşı karşıya olduğuna vurgu yapılan raporda, kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 60'ının altında olan ülke sayısının 2021'de 100'ün üzerine çıktığı, bu sayının artmaya devam etmesinin beklendiği ancak bu ülkelerin dünya ekonomisindeki payının yüzde 30'un altında olduğu kaydedildi.

Raporda, bu ülkelerin politika seçenekleri ve finansmana erişimlerinin sınırlı olduğu belirtilerek, 55 ülkenin borç oranları çoğu zaman GSYH'nin yüzde 60'ının altında olmasına rağmen borç sıkıntısı yaşadığı veya yüksek risk altında olduğu ifade edildi.

Mali politikaya öncelik verilmesi önemli

Mevcut durumun ötesinde mali risklerin giderek büyüdüğüne işaret edilen raporda, kamu borcu dinamiklerinin son yıllarda büyük ölçüde değiştiği aktarıldı.

Raporda, küresel piyasalarda faiz oranlarının belirgin biçimde yükseldiği ve gelecekteki seyrinin büyük ölçüde belirsiz olduğuna atıf yapılarak artan borç servisi maliyetlerinin bütçeler üzerinde halihazırda baskı oluşturduğu kaydedildi.

Savunma, doğal afetler, yıkıcı teknolojiler, demografi ve kalkınma gibi alanlarda bekleyen harcamaların da kamu giderlerini artırdığına işaret edilen raporda, mali sürdürülebilirliği desteklemek ve olası ciddi şoklar karşısında kullanılabilecek mali tamponlar oluşturmak için maliye politikasına öncelik verilmesinin önemli olduğu vurgulandı.