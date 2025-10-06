IMF'den kritik tespit: Güçlü para politikalar dayanıklılığı artırdı

Uluslararası Para Fonu (IMF), güçlü mali ve para politikaları çerçeveleri ile gelişmiş yerel para cinsinden borçlanma piyasalarının gelişmekte olan ekonomilerin küresel finansal şoklara karşı dayanıklılığını desteklediğini bildirdi.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm ve Küresel Finansal İstikrar raporlarının analitik bölümlerini yayımladı.

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun gelişmekte olan piyasaların dayanıklılığının ele alındığı bölümünde, bu ülkelerin son yıllarda riskten kaçınma şoklarına karşı dikkate değer bir dayanıklılık gösterdiği aktarıldı.

Raporda, elverişli dış koşullar bu dayanıklılığa katkıda bulunmuş olsa da politika çerçevelerindeki iyileşmelerin gelişmekte olan piyasaların riskten kaçınma şoklarına karşı dayanma kapasitesini güçlendirmede önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun gelişmekte olan ekonomilerin borçlanma piyasalarındaki değişimlerinin incelendiği bölümünde de güçlü temellere sahip birçok gelişmekte olan ülkenin yerel para birimi cinsinden tahvil ihracı yapabildiği ve uluslararası alıcıların ilgisinin düşük olduğu dikkate alındığında yeni yerleşik alıcılar bulduğu kaydedildi.

Yerel para birimi cinsinden tahvil ihracına doğru bu yönelimin dayanıklılığı desteklediği belirtilen raporda, yerel para cinsinden borçlanma payları daha yüksek ve yatırımcı tabanı daha çeşitli olan gelişmekte olan ekonomilerin küresel stres dönemlerinde daha istikrarlı tahvil getirileri ve piyasa likiditesi sağladığı aktarıldı.

Raporda, buna karşılık, politika güvenilirliği daha zayıf ve yerel finansal tasarruf havuzları daha sığ olan gelişmekte olan ülkelerin döviz cinsinden borçlanmaya, kısa vadeli yerel para birimi borcuna veya daha az istikrarlı finansman kaynaklarına bağımlı kalmaya devam ettiği ifade edildi.

IMF'nin konuya ilişkin yayımladığı blog yazısında da iyi politikaların gelişmekte olan ekonomilerin şoklara daha iyi direnmesine yardımcı olduğu belirtildi.

Yazıda, daha güçlü mali ve para politikası çerçeveleri ile daha gelişmiş yerel para birimi cinsinden borçlanma piyasalarının gelişmekte olan piyasaların dayanıklılığını desteklediğine işaret edildi.

Geçmişte riskten kaçınma dönemlerinin gelişmekte olan piyasaları özellikle sert bir şekilde vurduğu anımsatılan yazıda, son dönemde bu tablonun önemli ölçüde değiştiği aktarıldı.

Yazıda, birçok gelişmekte olan ekonominin küresel risk iştahındaki dalgalanmaları eskisine göre daha iyi atlattığı, sermaye çıkışlarının daha az, borçlanma maliyetlerinin daha kontrollü olduğu, büyümenin daha istikrarlı ve enflasyonun daha düşük seyrettiği kaydedildi.

IMF'nin blog yazısında, güvenilir para politikası, daha bağımsız merkez bankaları ve daha şeffaf maliye politikası gibi iyileştirilmiş politika çerçevelerinin önemli bir rol oynadığı ifade edildi.