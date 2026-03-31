IMF'den küresel ekonomi uyarısı: Fiyatlar artabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'daki çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Kuruluş, bölgedeki gerilimin Körfez'den çıkan petrol, doğal gaz ve gübre akışını sınırlaması durumunda, dünya genelinde fiyatların artabileceği ve ekonomik büyümenin baskı altında kalabileceği uyarısında bulundu.

Enerji ve gıda maliyetleri baskı yaratabilir

IMF Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas'ın da imzasını taşıyan analizde, enerji ve gıda maliyetlerindeki yükselişin ekonomiler üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği ifade edildi. Özellikle borçluluk seviyesi yüksek ülkelerin, artan maliyetler karşısında gerekli finansmanı bulmakta zorlanabileceği belirtildi.

Değerlendirmede, çatışmanın süresine bağlı olarak farklı senaryoların öne çıktığına işaret edildi.

Kısa süreli bir gerilimin petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı artışlara yol açabileceği, uzun süren bir savaşın ise enerji maliyetlerini kalıcı biçimde yüksek tutarak ithalata bağımlı ekonomileri daha fazla zorlayabileceği kaydedildi. Her iki durumda da enflasyonun yükselmesi ve büyümenin yavaşlaması bekleniyor.

Gübre fiyatlarında artış beklentisi

IMF, gübre fiyatlarının da baskı altında olduğuna dikkat çekti. Küresel gübre üretiminin önemli bir bölümünün Hürmüz Boğazı üzerinden taşındığına işaret edilerek, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) projeksiyonlarına göre fiyatların yılın ilk yarısında yüzde 15-20 daha yüksek seyredebileceği aktarıldı.

Enerji piyasalarında sert hareketler

Enerji piyasalarında ise dalgalı bir görünüm öne çıkıyor. İngiltere'de doğal gaz fiyatlarının Aralık ayından bu yana iki katına çıkarak 140 sterlin/therm seviyesine ulaştığı, Brent petrolün ise savaş öncesinde 60 dolar civarındayken 116 doların üzerine yükseldikten sonra 112 dolar seviyelerine gerilediği belirtildi.

Avrupa'da kırılganlık farklılaşıyor

Bölgesel etkiler açısından Avrupa ekonomilerine de değinilen değerlendirmede, özellikle İtalya ve İngiltere'nin doğal gaz bağımlılığı nedeniyle daha kırılgan bir yapıya sahip olduğu ifade edildi. Fransa ve İspanya'nın ise nükleer ve yenilenebilir enerji kapasitesi sayesinde görece daha dayanıklı olduğu kaydedildi. IMF, "Tarihsel olarak sürdürülen petrol fiyatı şokları enflasyonu yukarı, büyümeyi aşağı çeker" uyarısını yineledi.