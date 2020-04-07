IMF'den likidite sorununa yeni program

07 Nisan 2020

Uluslararası Para Fonu (IMF), global dolar likiditesi eksikliğinin aşılmasına yardım için yeni bir program başlatmayı değerlendiriyor.



Habere göre IMF'in başlatacağı program, Fed'in dünya merkez bankalarına swaplar yolu ile dolar likiditesi sağlama kampanyasına destek olacak.



IMF Başkanı Kristaline Georgieva'nın bu programı, Fed programına katılmak için ellerinde yeterli ABD Hazine kağıdı olmayan ülkelere kısa vadeli dolar kredisi sunulmasını öngörüyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre IMF'in bu planı, ABD Hazine Bakanlığı'nın desteğini almış durumda ve haftalar içinde duyurulacak.



Bunun yanı sıra IMF üyeleri gelecek hafta toplanarak hali hazırda 90 ülkeden gelen koronavirüs salgınının etkileri ile mücadelede destek taleplerini değerlendirecekler.