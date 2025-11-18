IMF'den Suriye raporu: Ekonomi iyileşme sinyalleri veriyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Suriye ekonomisinin yıllar süren iç savaşın ardından toparlanma işaretleri gösterdiğini açıkladı.

IMF Suriye Misyon Şefi Ron van Rooden, tüketici ve yatırımcı güvenindeki artış, bölgesel entegrasyon ve yaptırımların kaldırılması sayesinde ekonomide olumlu bir ivme yakalandığını belirtti.

Yaklaşık bir yıl önce Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından göreve gelen Devlet Başkanı Ahmed Şara yönetimi, İran’dan uzaklaşıp ABD'ye yakınlaşan yeni bir stratejik yol izliyor.

Teknik yardım sağlayacak

IMF heyetinin 10-13 Kasım tarihlerinde Şam’da yaptığı görüşmelerin odağında, Suriye’nin 2026 bütçesi yer aldı. Bütçenin temel ihtiyaç harcamalarını artırırken gerçekçi gelir ve finansman hedeflerine dayanması hedefleniyor.

Fon, Suriye’ye vergi idaresinin güçlendirilmesi, yeni vergi yasasının tamamlanması, borç yönetimi stratejisinin oluşturulması gibi alanlarda teknik yardım sağlayacak.

Ayrıca; bankacılık ve ödeme sistemlerinin rehabilitasyonu, Merkez Bankası’nın düzenleme ve para politikası kapasitesinin yeniden inşası, finansal sektör için düzenleyici çerçevelerin güçlendirilmesi konularında da destek verilecek.

IMF, Suriye’de güvenilir ekonomik verilerin hâlâ yetersiz olduğunu ancak fiyatlar, ödemeler dengesi, kamu maliyesi ve finansal istatistiklerin iyileştirilmesi için teknik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu iyileştirmelerin, 2009’dan beri yapılamayan yıllık ekonomik incelemelerin yeniden başlatılmasına zemin hazırlayacağı ifade edildi.

IMF açıklamasında Suriye’ye finansal destek sağlanacağına dair bir bilgi yer almadı. Ancak kurum, maliye ve finans sektörlerinde “ayrıntılı reform yol haritaları” üzerinde çalışıldığını ve Suriye’nin ekonomik kurumlarını yeniden ayağa kaldırma sürecine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.