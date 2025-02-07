IMF'den Trump'ın gümrük vergileri hakkında temkinli açıklama

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, ABD'nin diğer ülkelere uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin sonuçlarına dair kesin bir analiz yapmak için henüz erken olduğunu ifade etti. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Gopinath, ticaret politikalarındaki değişimlerin uzun vadeli etkilerinin zamanla daha net görülebileceğine dikkat çekti.

Gopinath, "Tüm ülkelerin birlikte çalışması, anlaşmazlıkları çözmesi ve uluslararası ticaret için elverişli bir ortam sağlanması kendi çıkarınadır" diyerek küresel iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin uluslararası ticaret üzerindeki etkilerini değerlendirmek için daha fazla veri ve zamana ihtiyaç duyulduğunu belirten Gopinath, ticaret politikalarının ülkeler arası ilişkilerde önemli bir rol oynadığını ve bu politikaların dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.