IMF'den Türkiye için dikkat çeken yeni tahmin

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun güncel versiyonunu "Savaş ve Teknolojinin Kesişiminde Küresel Ekonomi" başlığıyla yayımladı.

IMF, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini 2026 yılı için aşağı yönlü revize etti. IMF, bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3'e indirdi.

Raporda, küresel ekonominin 2026'da yüzde 3, 2027'de ise yüzde 3,4 büyümesinin beklendiği belirtildi. Bu oranların, 2024-2025 döneminde kaydedilen ortalama yüzde 3,5'lik büyümenin altında kaldığına dikkat çekildi.

IMF, nisan ayında yayımladığı tahminlerde küresel ekonominin 2026'da yüzde 3,1, 2027'de ise yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Savaş ve teknoloji büyüme görünümünü etkiliyor

Raporda, büyümedeki ılımlı yavaşlamanın Orta Doğu'daki savaşın etkileriyle bağlantılı olduğu belirtildi. Buna karşın yapay zekadaki ilerlemeler ve bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla küresel teknoloji döngüsünde talep kaynaklı bir ivme oluştuğu, bunun da yavaşlamayı kısmen dengelediği ifade edildi.

Söz konusu etkilerin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği aktarılan raporda, bu ayrışmada ülkelerin savaşa maruziyet düzeyi ile teknoloji değer zincirindeki konumlarının belirleyici olduğu kaydedildi.

Enflasyonda dezenflasyon süreci duraksadı

IMF, küresel manşet enflasyonun 2025'teki yüzde 4,1 seviyesinden 2026'da yüzde 4,7'ye yükseleceğini öngördü. Enflasyonun 2027'de ise yüzde 3,9'a gerilemesi bekleniyor.

Raporda, nisan tahminlerine göre sınırlı yukarı yönlü revize edilen enflasyon beklentilerinin, 2024 başından bu yana devam eden dezenflasyon eğiliminde duraksamaya işaret ettiği belirtildi.

Türkiye ekonomisi için tahmin düşürüldü

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini de güncelledi. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 2,9, 2027'de ise yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Fon, nisan ayında yayımladığı tahminlerde Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,4, 2027'de ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngörmüştü.

Orta Doğu ve ticaret riskleri öne çıkıyor

IMF, ekonomik görünüme ilişkin risklerin nisan ayına göre daha dengeli hale geldiğini ancak aşağı yönlü risklerin sürdüğünü bildirdi.

Raporda, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden tırmanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilerek, böyle bir gelişmenin emtia fiyatlarında dalgalanmayı artırabileceği, tedarik zincirlerini zorlayabileceği, fiyatları yukarı çekebileceği ve finansal koşullar üzerinde baskı yaratabileceği ifade edildi.

Ticarette parçalanmanın hızlanabileceği de vurgulanan raporda, bunun ekonomik üretimi olumsuz etkileyebileceği ve fiyat artışlarını tetikleyebileceği kaydedildi. Teknoloji kaynaklı beklentilerde yaşanabilecek olası bir düzeltmenin de aşağı yönlü riskleri artırdığı belirtildi.

ABD tahmini korundu, Euro Bölgesi düşürüldü

IMF, gelişmiş ekonomiler içinde ABD'ye ilişkin 2026 büyüme tahminini yüzde 2,3 seviyesinde korudu. ABD ekonomisi için 2027 büyüme beklentisi ise yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarıldı.

Euro Bölgesi için 2026 büyüme tahmini yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a indirildi. Bölgenin 2027 büyüme beklentisi ise yüzde 1,2'de sabit bırakıldı.

Almanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2026 için yüzde 0,8'den yüzde 0,7'ye, 2027 için ise yüzde 1,2'den yüzde 1'e düşürüldü. Fransa için 2026 büyüme beklentisi yüzde 0,9'dan yüzde 0,6'ya çekilirken, 2027 tahmini yüzde 0,9 olarak korundu.

İtalya ekonomisinin 2026 ve 2027'de yüzde 0,5 büyümesi beklenirken, İspanya için tahminler 2026'da yüzde 2,1 ve 2027'de yüzde 1,8 olarak değişmedi.

İngiltere ekonomisinin 2026 büyüme tahmini yüzde 0,8'den yüzde 1'e çıkarıldı, 2027 beklentisi yüzde 1,3'te bırakıldı. Kanada'nın 2026 büyüme tahmini yüzde 1,5'ten yüzde 1,1'e, 2027 tahmini ise yüzde 1,9'dan yüzde 1,7'ye indirildi. Japonya için 2026 tahmini yüzde 0,7'den yüzde 0,6'ya çekilirken, 2027 beklentisi yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseltildi.

Çin için büyüme beklentisi yükseldi

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler grubunda Çin'e ilişkin büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edildi. IMF, Çin ekonomisi için 2026 büyüme beklentisini yüzde 4,4'ten yüzde 4,6'ya, 2027 tahminini ise yüzde 4'ten yüzde 4,1'e çıkardı.

Hindistan ekonomisine ilişkin 2026 büyüme tahmini yüzde 6,5'ten yüzde 6,4'e indirilirken, 2027 beklentisi yüzde 6,5'ten yüzde 6,7'ye yükseltildi. Rusya ekonomisinin ise 2026 ve 2027'de yüzde 1,1 büyüyeceği tahmin edildi.

Raporda, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların hedefi olan İran ekonomisinin 2026'da yüzde 5,4 daralmasının, 2027'de ise yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği bildirildi. IMF'nin nisan tahminlerinde İran ekonomisinin bu yıl yüzde 6,1 daralacağı, gelecek yıl ise yüzde 3,2 büyüyeceği öngörülmüştü.