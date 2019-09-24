IMF'den Türkiye ziyareti sonrası açıklama

24 Eylül 2019

Heyetin ziyaretinin ardından IMF'ten yapılan açıklama, uygulanan politika teşviklerinin etkisi ile Türk ekonomisinde büyümenin yeniden başladığı ifade edildi.

Genişlemeci mali politika, kamu bankalarının kredilerinde artış, net ihracatın güçlü katkısı ve daha olumlu piyasa ortamının etkisi ile ekonominin 2019'un ilk yarısında pozitif büyüme ortaya koyduğuna işaret eden IMF, yapılan ziyaret sonrası IMF uzmanlarının geçen yılki resesyonun büyük negatif etkilerine rağmen Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 0,25 civarında büyümesini beklediklerini vurguladı.



İthalatın azalması ve güçlü turizm sezonunun etkisi ile cari işlemler hesabında bu yıl kayda değer düzelme yaşandığını belirten IMF bu yıl küçük bir cari işlemler açığı beklendiğini ve bu durumun iyileşen piyasa güveni ve jeopolitik gelişmeler ile bir araya gelmesinin

Türk Lirası üzerinde baskıyı azalttığını da vurguladı.



Yüksek reel politika faizleri, istikrarlı lira, olumlu baz etkisi ile enflasyonda hızlı bir düşüşün oluştuğunu belirten IMF, enflasyonun önümüzdeki aylarda tek haneli rakamlara düşebileceğini, uzmanlarının yıl sonunda enflasyonun yüzde 14'ün altında olmasını beklediklerini de ifade etti.

Dış finansman ihtiyacı yüksek

Türk finansal piyasalarındaki cari sakinliğin kırılgan göründüğüne işaret eden IMF, "Rezervler düşük olmaya devam ediyor ve özel sektörün döviz borcu, dış finansman ihtiyacı yüksek" ifadelerini kullandı.



Açıklamasında sorunlu kredilere de değinen IMF, banka ve şirket bilançolarının temizlenmesi için daha fazla adım atılmasının orta vadede finansal istikrarı ve daha güçlü, daha dirençli büyümeyi destekleyeceğini vurguladı. IMF ayrıca, kredileri büyütmeye yönelik çabaların yaşayabilir borçlulara kredi sağlanmasını temin etmekle sınırlı olması gerektiğini belirtti ve Türkiye'nin özel bankaların kredi vermelerini özendirmek için zorunlu karşılıklarda yapılan son değişikliklerin tekrar ele alınması gerektiğine dikkat çekti.



IMF açıklamasında, Türkiye ziyaretinde ekonomideki gelişmelere ilişkin daha geniş bir görüş elde etmek için özel sektör temsilcileri, siyasi partiler ve düşünce kuruluşları ile bir araya gelindiği de ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF'ye şeffaflık uyarısı



Hazine ve Maliye Bakanlığından, IMF heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesine ilişkin, "IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır." açıklaması yapıldı.



Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki gündür bazı basın yayın organlarında, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdiği gözden geçirme çalışmaları kapsamında Türkiye'de bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) temsilcilerinin muhalefet partilerinden isimlerle toplantılar gerçekleştirdiğine dair haberlerin yer aldığı belirtildi.